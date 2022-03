Je ta velika država skrivna Putinova zaveznica v boju proti Zahodu?

Indija in Rusija imata zelo tesne stike, zaradi česar se Indija izogiba javnemu obsojanju ruskega napada na Ukrajino. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin in indijski premier Narendra Modi v New Delhiju decembra 2014.

Indija in Rusija imata zelo tesne stike, zaradi česar se Indija izogiba javnemu obsojanju ruskega napada na Ukrajino. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin in indijski premier Narendra Modi v New Delhiju decembra 2014. Foto: Guliverimage

Ko so 2. marca letos, slab teden po začetku ruskega napada na Ukrajino, Združeni narodi na svoji generalni skupščini glasovali o resoluciji, ki je obsodila ruski napad, je velika večina članic glasovala za. Resolucijo je tako potrdilo 141 članic Združenih narodov.

Vzdržana Indija

Proti resoluciji so bile le Rusija in njene najtesnejše zaveznice (Belorusija, Severna Koreja, Sirija in Eritreja). Veliko držav (35 po številu) pa se je vzdržalo glasovanja, med njimi tudi Indija. Ta država se je 24. marca tudi vzdržala glasovanja o resoluciji, ki je med drugim grajala Rusijo, da je s svojim napadom povzročila grozljive humanitarne razmere.

Štiri dni pred glasovanjem o omenjeni resoluciji je bil v Indiji na obisku japonski premier Fumio Kišida. Ta je skušal indijskega premierja Narendro Modija prepričati, da bi bolj jasno obsodil ruski napad na Ukrajino. A japonskemu premierju to ni uspelo, tako kot ne prej ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in avstralskemu premierju Scottu Morrisonu.

Presenetljivi kitajski obisk v New Delhiju

Tako Indija kot ZDA, Japonska in Avstralija so članice zavezništva Quad (kratica za Štiristranski oziroma Kvadrilateralni varnostni dialog), ki je usmerjeno proti Kitajski (Kitajci so zato to zavezništvo poimenovali azijski Nato).

Kitajski zunanji minister Vang Ji (levo) in njegov indijski kolega Subrahmanjan Džajšankar na srečanju v New Delhiju 25. marca letos. Beseda je tekla tudi o napetem položaju na indijsko-kitajski meji. Džajšankar je bil nekdaj indijski veleposlanik v Pekingu, kar pomeni, da je dober poznavalec Kitajske. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je 24. marca pozno zvečer v Indijo presenetljivo prišel kitajski zunanji minister Vang Ji in se naslednji dan srečal s svojim indijskim kolegom Subrahmanjanom Džajšankarjem.

Otoplitev odnosov med Indijo in Kitajsko?

Ta obisk je več kot očiten znak delne otoplitve odnosov med obema azijskima jedrskima silama. Ti dve državi sta si že dolgo časa v laseh zaradi ozemeljskih sporov na območju Himalaje. Leta 1962 je med državama izbruhnila celo vojna, v kateri je bila uspešnejša Kitajska.

Pozneje so se občasno dogajali obmejni incidenti. Hudi incidenti so se zgodili maja in junija 2020, ko je v spopadih umrlo 20 indijskih in vsaj štirje kitajski vojaki. Namen zadnjega obiska kitajskega zunanjega ministra je jasen: skupaj z Indijo oblikovati kitajsko-rusko-indijsko zavezništvo.

Indija ni uvedla sankcij proti Rusiji

Indija tudi ni uvedla gospodarskih sankcij proti Rusiji, ampak bo po napovedih v prihodnje uvozila še več ruskega koksa za indijske jeklarne. Indija iz Rusije uvaža tudi nafto, ki pa ne predstavlja pomembnega deleža v indijskem uvozu nafte (le okoli 0,2 odstotka vsega uvoza nafte).

Srečanje Vladimirja Putina, Narendre Modija in Ši Džinpinga ob robu srečanja skupine G-20 v Osaki junija 2019. Že naslednje leto so izbruhnili hudi obmejni incidenti med indijsko in kitajsko vojsko. Putin si seveda želi, da bi se odnosi med Indijo in Kitajsko otoplili in da bi Indija podprla Rusijo v sporu z Zahodom. Poglejmo, kakšna bi bila skupna moč morebitne zavezniške trojice: Kitajska je drugo največje gospodarstvo na svetu, Indija peto in Rusija 11. največje gospodarstvo na svetu. Vse tri države imajo tudi jedrsko orožje. Glede na svetovni indeks ognjene moči ima Rusija drugo največjo vojsko na svetu, Kitajska tretjo in Indija četrto največjo vojsko na svetu. Foto: Guliverimage

Indija iz Rusije uvaža tudi uran za svoje jedrske elektrarne. Je pa tukaj treba omeniti, da uran iz Rusije uvažajo številne druge države, med njimi tudi ZDA. Uvoz urana iz Rusije je tudi izključen iz ameriških energetskih sankcij proti Moskvi.

Rusija je orožarna Indije

Indija in Rusija sta zelo povezani tudi na vojaškem področju. Od sedemdesetih let preteklega stoletja je namreč Rusija (oziroma do leta 1991 Sovjetska zveza) največji indijski dobavitelj orožja.

Kot je v začetku letošnjega marca pisal Indian Express, rusko orožje oziroma orožje ruskega izvora predstavlja do 85 odstotkov vsega orožja indijskih oboroženih sil. Indija za rusko vojaško industrijo predstavlja tudi največji izvozni trg (drugi največji kupec ruskega orožja je Kitajska). Med letoma 2000 in 2020 je Indija nakupila za 36 milijard ameriških dolarjev ruskega orožja. Velja tudi obratno: Indija največ svojega orožja izvozi v Rusijo.

Zavezniški tabori v Aziji

Zavezništvo med Moskvo in New Delhijem je torej staro že več desetletij in je posledica indijskih geopolitičnih in geostrateških interesov. Indija je namreč dobesedno ukleščena med Pakistan in Kitajsko, s katerima ima dolgotrajne ozemeljske spore. S Pakistanom se je Indija odkrito spopadla kar štirikrat: leta 1947, leta 1965, leta 1971 in leta 1999.

Indija je največji kupec ruskega orožja na svetu. Na fotografiji je indijsko bojno letalo vrste suhoj su-30, ki je ruske izdelave. Poleg sodobnih letal Indija iz Rusije uvaža tudi jedrske podmornice, letalonosilke, tanke in rakete. Foto: Guliverimage

Na drugi strani sta Kitajska in Pakistan sklenila protindijsko zavezništvo. Pakistan je bil v začetku sedemdesetih let preteklega stoletja tudi posrednik otoplitve odnosov med ZDA in Kitajsko. Tako se je oblikovalo zavezništvo med Washingtonom, Islamabadom in Pekingom, na drugi strani pa je bilo zavezništvo med Moskvo in New Delhijem.

Rusija si želi indijsko-kitajsko otoplitev odnosov

Zadnja leta pa so prinesla precej geopolitičnih sprememb. Kitajska in Rusija, ki sta bili v šestdesetih letih preteklega stoletja zaradi obmejnih sporov na robu vsesplošnje vojne, sta zdaj zaveznici. Rusija je tako hkrati kitajska kot indijska zaveznica.

Rusija si seveda želi, da bi Indija in Kitajska otoplili svoje odnose. Po drugi strani pa je dolgotrajno in trdno zavezništvo med Indijo in Kitajko verjetno mogoče le, če Peking glede mejnih sporov popusti New Delhiju.

Kaj bo s Pakistanom in Kašmirjem?

Seveda se pri oblikovanju morebitnega kitajsko-indijsko-ruskega zavezništva postavlja vprašanje Pakistana. Ta država, ki je v dobrih odnosih s Kitajsko, namreč od Indije zahteva pokrajino Kašmir, ki je večinoma naseljena z muslimanskim prebivalstvom. Indijsko-pakistanska pomiritev je tako veliko trši oreh kot indijsko-kitajska pomiritev