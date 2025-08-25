Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
13.20

Osveženo pred

54 minut

nafta Volodimir Zelenski Peter Szijjarto Vojna v Ukrajini Madžarska Ukrajina Rusija

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 13.20

54 minut

Bo zavrelo med Ukrajino in Madžarsko? V Budimpešti besnijo.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Budimpešta | Madžarska na čelu z vlado Viktorja Orbana je že tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini tarča kritik, da je preveč naklonjena Rusiji in da aktivno dela na tem, da bi Ukrajini otežila prizadevanja za obrambo pred okupatorjem z vzhoda. | Foto Shutterstock

Madžarska na čelu z vlado Viktorja Orbana je že tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini tarča kritik, da je preveč naklonjena Rusiji in da aktivno dela na tem, da bi Ukrajini otežila prizadevanja za obrambo pred okupatorjem z vzhoda.

Foto: Shutterstock

Končajte grožnje madžarski suverenosti, je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega minuli konec tedna pozval madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. V Budimpešti so namreč izredno nezadovoljni zaradi nedavnih ukrajinskih napadov na ruski naftovod Družba, prek katerega se z rusko nafto oskrbuje tudi Madžarska. Olje na ogenj besa Madžarov je ob prazniku ukrajinske neodvisnosti dodatno prilil tudi Zelenski.

kolone bencin Rusija
Novice Ukrajinci imajo novo strategijo. In ta očitno deluje. #video

"Vse je odvisno od Madžarske"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob nedeljski proslavi ob ukrajinskem prazniku neodvisnosti na novinarsko vprašanje o tem, kakšne so možnosti, da Madžarska po več nedavnih ukrajinskih napadih na ruski naftovod Družba umakne svoj veto na morebitno članstvo Ukrajine v Evropski uniji, odgovoril:

"Vedno smo podpirali prijateljstvo med Ukrajino in Madžarsko. Nadaljnji obstoj tega prijateljstva pa je odvisen od madžarske pozicije."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na tiskovni konferenci ob ukrajinskem dnevu neodvisnosti | Foto: Guliverimage Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na tiskovni konferenci ob ukrajinskem dnevu neodvisnosti Foto: Guliverimage

Ali Volodimir Zelenski grozi Madžarski? Nekateri mislijo tako. 

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je v zadnjih tednih večkrat ostro kritiziral ukrajinske napade na ruski naftovod Družba, saj naj bi predstavljali nevarnost za madžarsko energetsko varnost – Madžarska se prek naftovoda oskrbuje z rusko nafto – je besede Volodimirja Zelenskega sodeč po njegovi objavi na družbenem omrežju X razumel kot ukrajinsko grožnjo Madžarski.

"Predsednik Ukrajine je ukrajinski državni praznik izkoristil za grožnje Madžarski, ki pa jih odločno zavračamo. Ukrajina je v zadnjih dneh izvršila več resnih napadov na vire naše energetske oskrbe. Napad na energetsko varnost je napad na našo suverenost. Divjanje vojne, v kateri ne sodelujemo, ne more upravičiti kršenja naše suverenosti. Zelenskega zato pozivamo, naj neha groziti Ukrajini in naj preneha nepremišljene napade na našo energetsko varnost!" je zapisal Peter Szijjarto.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je po enem od preteklih ukrajinskih napadov na naftovod v Rusiji, skozi katerega nafta teče tudi do Madžarske, Ukrajini med vrsticami zagrozil s prekinitvijo dobave električne energije. | Foto: Guliverimage Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je po enem od preteklih ukrajinskih napadov na naftovod v Rusiji, skozi katerega nafta teče tudi do Madžarske, Ukrajini med vrsticami zagrozil s prekinitvijo dobave električne energije. Foto: Guliverimage

Boštjan Udovič
Mnenja Kdaj bomo dobili mir v Ukrajini?

Trije napadi na kritično pomembno rusko naftno "kačo"

Madžarska, pa tudi Slovaška, se trenutno sooča z večdnevno prekinitvijo oziroma motnjami v oskrbi z rusko nafto po tem, ko je Ukrajina z brezpilotnimi letalniki prejšnji teden v noči na petek že tretjič v krajšem času napadla distribucijsko postajo Uneča, enega največjih vozlišč na več tisoč kilometrov dolgem sistemu naftovoda Družba, ki je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo. 

Šlo je sicer za napad na del naftovoda, ki je na ruskem ozemlju, natančneje v brjanski regiji v bližini meje z Ukrajino.

Po zadnjem napadu ukrajinskih brezpilotnih letal na naftovod Družba – tudi takrat je bila tarča napada distribucijska postaja Uneča v brjanski regiji – bo dobava ruske nafte Madžarski in Slovaški prekinjena približno pet dni, so v petek poročali ukrajinski mediji. | Foto: Shutterstock Po zadnjem napadu ukrajinskih brezpilotnih letal na naftovod Družba – tudi takrat je bila tarča napada distribucijska postaja Uneča v brjanski regiji – bo dobava ruske nafte Madžarski in Slovaški prekinjena približno pet dni, so v petek poročali ukrajinski mediji. Foto: Shutterstock

Poziv Madžarski: Bodite kot druge evropske države

Na izjavo Petra Szijjarta se je odzval ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga in mu zabrusil, da predsedniku Ukrajine Zelenskemu ni treba govoriti, kaj ali kdaj naj kaj reče oziroma stori, saj je predsednik Ukrajine in ne Madžarske. Svojemu madžarskemu kolegu je svetoval tudi, naj v Budimpešti razmislijo o diverzifikaciji energetskih virov in zmanjšanju odvisnosti od Rusije, "kot so to storile druge evropske države".

"Prenehajte napadati našo energetsko varnost! To ni naša vojna!" se je na objavo Sibige nato še odzval madžarski zunanji minister.

ATACMS
Novice ZDA na tiho zadale hud udarec Ukrajini
Vladimir Putin
Novice Resno opozorilo: Vladimir Putin je nastavil past. Kar smeji se mu.
nafta Volodimir Zelenski Peter Szijjarto Vojna v Ukrajini Madžarska Ukrajina Rusija
