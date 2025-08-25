Bo zavrelo med Ukrajino in Madžarsko? V Budimpešti besnijo.

Končajte grožnje madžarski suverenosti, je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega minuli konec tedna pozval madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. V Budimpešti so namreč izredno nezadovoljni zaradi nedavnih ukrajinskih napadov na ruski naftovod Družba, prek katerega se z rusko nafto oskrbuje tudi Madžarska. Olje na ogenj besa Madžarov je ob prazniku ukrajinske neodvisnosti dodatno prilil tudi Zelenski.

"Vse je odvisno od Madžarske"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob nedeljski proslavi ob ukrajinskem prazniku neodvisnosti na novinarsko vprašanje o tem, kakšne so možnosti, da Madžarska po več nedavnih ukrajinskih napadih na ruski naftovod Družba umakne svoj veto na morebitno članstvo Ukrajine v Evropski uniji, odgovoril:

"Vedno smo podpirali prijateljstvo med Ukrajino in Madžarsko. Nadaljnji obstoj tega prijateljstva pa je odvisen od madžarske pozicije."

Ali Volodimir Zelenski grozi Madžarski? Nekateri mislijo tako.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je v zadnjih tednih večkrat ostro kritiziral ukrajinske napade na ruski naftovod Družba, saj naj bi predstavljali nevarnost za madžarsko energetsko varnost – Madžarska se prek naftovoda oskrbuje z rusko nafto – je besede Volodimirja Zelenskega sodeč po njegovi objavi na družbenem omrežju X razumel kot ukrajinsko grožnjo Madžarski.

"Predsednik Ukrajine je ukrajinski državni praznik izkoristil za grožnje Madžarski, ki pa jih odločno zavračamo. Ukrajina je v zadnjih dneh izvršila več resnih napadov na vire naše energetske oskrbe. Napad na energetsko varnost je napad na našo suverenost. Divjanje vojne, v kateri ne sodelujemo, ne more upravičiti kršenja naše suverenosti. Zelenskega zato pozivamo, naj neha groziti Ukrajini in naj preneha nepremišljene napade na našo energetsko varnost!" je zapisal Peter Szijjarto.

Trije napadi na kritično pomembno rusko naftno "kačo"

Madžarska, pa tudi Slovaška, se trenutno sooča z večdnevno prekinitvijo oziroma motnjami v oskrbi z rusko nafto po tem, ko je Ukrajina z brezpilotnimi letalniki prejšnji teden v noči na petek že tretjič v krajšem času napadla distribucijsko postajo Uneča, enega največjih vozlišč na več tisoč kilometrov dolgem sistemu naftovoda Družba, ki je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo.

Šlo je sicer za napad na del naftovoda, ki je na ruskem ozemlju, natančneje v brjanski regiji v bližini meje z Ukrajino.

Po zadnjem napadu ukrajinskih brezpilotnih letal na naftovod Družba – tudi takrat je bila tarča napada distribucijska postaja Uneča v brjanski regiji – bo dobava ruske nafte Madžarski in Slovaški prekinjena približno pet dni, so v petek poročali ukrajinski mediji. Foto: Shutterstock

Poziv Madžarski: Bodite kot druge evropske države

Na izjavo Petra Szijjarta se je odzval ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga in mu zabrusil, da predsedniku Ukrajine Zelenskemu ni treba govoriti, kaj ali kdaj naj kaj reče oziroma stori, saj je predsednik Ukrajine in ne Madžarske. Svojemu madžarskemu kolegu je svetoval tudi, naj v Budimpešti razmislijo o diverzifikaciji energetskih virov in zmanjšanju odvisnosti od Rusije, "kot so to storile druge evropske države".

"Prenehajte napadati našo energetsko varnost! To ni naša vojna!" se je na objavo Sibige nato še odzval madžarski zunanji minister.