Noseča mladenka in ostareli mož v velikih težavah

Francozi bodo spomladi prihodnje leto volili predsednika države. Prvi krog bo 10. aprila, drugi pa 24. aprila. Po anketi javnomnenjske agencije Harris-Interactive, ki je bila objavljena v začetku decembra, bo v prvem krogu največ glasov dobil zdajšnji predsednik Emmanuel Macron, in sicer 23 odstotkov.

Štirje najverjetnejši kandidati za drugi krog

Sledi predsednica Nacionalnega zbora Marine Le Pen z 18 odstotki, na tretjem mestu sta skupaj Eric Zemmour in kandidatka neogolističnih republikancev Valerie Pecresse s po 14 odstotki. Po anketi, ki jo je objavila francoska novičarska televizija BMF TV, pa bi se v drugi krog poleg Macrona uvrstila Pecressejeva z 20 odstotki, Le Penova (15 odstotkov) in Zemmour (14 odstotkov) pa bi izpadla.

Levo od Macrona ima sedem kandidatov (Jean-Luc Melenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Philippe Poutou in Nathalie Arthoud), ki predstavljajo različne levo usmerjene stranke (od socialistov, Zelenih do komunistov), po anketi Harris-Interactive skupaj 28 odstotkov glasov. V primeru, da se bo Macron uvrstil v drugi krog in se pomeril z Le Penovo ali Zemmourjem, bodo ti glasovi najverjetneje šli k Macronu.

Le Penova pobegnila Zemmourju

Desno od Macrona ima trojček Le Pen, Pecresse in Zemour po anketi Harris-Interactive skupaj 46 odstotkov glasov. Francois Asselineau, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan in Jean Lassalle, ki se prav tako uvrščajo na desno stran francoskega političnega prostora, pa imajo skupaj okoli tri odstotke podpore.

Še približno pol leta nazaj se je zdelo, da se bo Marine Le Pen brez težav uvrstila v drugi krog francoskih predsedniških volitev. Nato pa je skorajda čez noč v javnomnenjskih anketah zablestel Eric Zemmour in začel resno ogrožati njen preboj v drugi krog. Zemmourju je zdaj, kot je videti, pošla sapa. A Le Penova se še ne more oddahniti, saj jo je na nekaterih javnomnenjskih lestvicah prehitela zmerna konservativka Valerie Pecresse. Foto: Guliverimage

Če se je še pred tedni zdelo, da je provokativni francoski politični komentator in novinar Zemmour na zanesljivi poti v drugi krog in da bo za seboj pustil tekmico Le Penovo, pa zdaj temu ni več tako. Če je bil pred časom po odstotkih skupaj z Le Penovo, mu je ta zdaj po večini anket pobegnila za nekaj odstotkov.

Tudi Pecressejeva lahko prehiti Zemmourja

Zanimiv trenuten razplet dogodkov glede na to, da naj bi Zemmour Le Penovi na njunem srečanju dopovedoval, da s tem, ko skuša biti bolj zmerna in tako bolj sprejemljiva za volivce, ne bo uspešna proti Macronu, ampak da je po novem pravi recept za volilni uspeh ta, da šokiraš javnost in čim bolj buriš duhove. Torej tako, kot to počne Zemmour.

A po zadnjih anketah kaže, da provokativni dvigovalec prahu Zemmour ne bo zaostal le za Le Penovo, ampak tudi za kandidatko francoskih republikancev Pecressejevo. Ta je 4. decembra v drugem krogu republikanskih primarnih volitev z 61 odstotki premagala bolj protimigrantsko usmerjenega Erica Ciottija. Pecressejeva velja za zmerno konservativko.

Zemmourjevo posnemanje de Gaulla

Morda je prav pešajoča podpora razlog, da je Zemmour končal mesece načrtne negotovosti in konec novembra tudi uradno napovedal kandidaturo za predsednika Francije. Svojo kandidaturo je napovedal z dobrih enajst minut dolgim videoposnetkom, na katerem vizualno posnema slavni govor generala Charlesa de Gaulla Francozom iz Londona 18. Junija 1940 (vsebina govora je seveda drugačna).

Zemmour je pred dnevi ustanovil tudi lastno stranko s pomenljivim imenom Reconquête, po slovensko Ponovna osvojitev oziroma Rekonkvista. Prihodnje leto bodo namreč v Franciji poleg predsedniških tudi parlamentarne volitve. Foto: Guliverimage

"Ta država, ki jo obupani iščete vsepovsod, po kateri imajo vaši otroci nostalgijo, četudi je nikoli niso poznali … Ta država je v procesu izginjanja. (…) Niste vi zapustili države, ampak je država zapustila vas. Počutite se kot tujci v lastni državi. Ste notranji izgnanci," je Zemmour nagovarjal francoske volivce.

Zemmour igra samo na eno karto

Te besede je seveda treba razumeti v okviru teorije o veliki zamenjavi evropskega prebivalstva s priseljenci, zlasti muslimani, ki jo že dolgo časa širi Zemmour. A kot v britanskem spletnem mediju UnHerd piše nekdanji dopisnik britanskega Independenta John Lichfield, morda Zemmour pri nagovarjanju francoskih volivcev preveč igra samo na eno karto.

Res je, poudarja Lichfield, da po zadnji anketi kar 67 odstotkov Francozov, tudi nekaterih levo usmerjenih, verjame, da je nekaj resnice v teoriji velike zamenjave, po kateri evropske elite skušajo načrtno zamenjati evropsko prebivalstvo s priseljenci.

Francoska zgodovina po Zemmourju

Toda volivci bi radi tudi slišali, kakšne odgovore ima Zemmour na vprašanja glede vsakdanjih težav Francozov: od zmanjševanja njihove kupne moči do covid-19. Ker je Zemmour zavrnil nasvete, da naj bolj tematsko razširi svojo kampanjo, ga je zapustilo že nekaj znanih privržencev in denarnih podpornikov, kot so multimilijonar Charles Gave, Philippe de Villiers in Robert Menard.

Sarah Knafo je skoraj vedno v Zemmourjevi bližini. Foto: Guliverimage

Po Lichfieldovem mnenju Zemmour tudi pretirava s svojo željo, da bi popolnoma spremenil francoski pogled na francosko zgodovino: od afere Dreyfus (Zemmour pravi, da stotnik Alfred Dreyfus le ni bil tako nedolžen) do Vichyjske Francije (ta naj bi bila prijazna do Judov). Zavezniška osvoboditev Francije leta 1944 pa naj bi bila delno tudi poskus ameriške kolonizacije, ki jo je preprečil de Gaulle.

Bo Zemmourju mlada ljubica prihodnje leto rodila otroka?

Zemmour pa ima morda težave pri volivcih tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Francoska opravljiva revija Closer (ta je leta 2014 tudi razkrila, da je imel takratni francoski predsednik Francois Hollande razmerje z igralko Julie Gayet) je konec novembra objavila članek, v katerem trdi, da bo 63-letni Zemmour prihodnje leto postal očka.

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021 Eric Zemmour in Sarah Knafo na naslovnici tednika Paris Match.

A njegovega četrtega otroka ne bo rodila njegova žena, 59-letna odvetnica Mylene Chichportich, ampak, kot trdi revija, njegova svetovalka in ljubica, 28-letna Sarah Knafo. Zemmour, ki je želel preprečiti objavo članka, a mu to ni uspelo, revijo toži zaradi vdora v zasebnost.

Podobno toži tudi revijo Paris Match, ki je septembra letos objavila fotografije Zemmourja in Knafove na počitnicah na sredozemski obali. Tako Zemmour kot Knafova sta po rodu sefardska Juda in imata korenine v Alžiriji. Njuni predniki naj bi celo živeli v isti berberski vasi.