Bo ta skrivnostni milijarder odločil, kdo bo vladal Evropi?

Milijarder Vincent Bollore je zelo medijsko in politično vpliven. Foto: Guliverimage

Francoski milijarder Vincent Bollore ima v lasti številne francoske medije. Je tudi v ozadju silovitega političnega vzpona novinarja in političnega komentatorja Erica Zemmourja. Bo Bollore s svojim medijskim vplivom odločil, kdo bo aprila prihodnje leto zmagal na francoskih predsedniških volitvah?

Velika večina Evropejcev, seveda tistih, ki ne živijo v Franciji, verjetno nikoli v življenju ni slišala za Vincenta Bolloreja. Ta 69-letni milijarder je član stare bogataške katoliške družine, ki izvira iz Bretonije. Skupina Bollore, na čelu katere je Bollore, se ukvarja s transportom, logistiko, papirništvom, ladijskim prevozom, avtomobilizmom in energetiko.

Začetek s cigareti in Svetim pismom

Skupine Bollore ima korenine v daljnem letu 1822, ko je bilo ustanovljeno družinsko papirniško podjetje Bollore. To je najprej izdelovalo ovoje za cigarete in tiskalo Sveto pismo. Vincent Bollore je glavno besedo v skupini Bollore dobil leta 1981 in jo v nekaj letih spremenil v veliko mednarodno podjetje.

Skupina Bollore ima tudi lastniške deleže v italijanski banki Mediobanca, v holdingu Socfin, ki upravlja več kot 200 tisoč hektarjev plantaž v Afriki in Aziji, ter v podjetju Bigben Interactive, oblikovalcu in izdelovalcu dodatkov za igralne konzole.

Francoski Rupert Murdoch

Bollore je tudi glavni delničar Vivendija (ima več kot 30 odstotkov delnic), ki se med drugim ukvarja s telekomunikacijami, televizijo, filmom, videoigrami, založništvom, oglaševanjem in mediji. V lasti Vivendija sta tako tudi francoski televiziji Canal+ in CNews.

Vincentu Bolloreju pravijo francoski Rupert Murdoch, njegovi televiziji CNews pa francoski Fox News. Zvezdnik te televizije je Eric Zemmour, ki ima vzdevek francoski Donald Trump. Zemmour odlaša z uradno najavo kandidature za francoskega predsednika, verjetno zato, ker bi kot uradni predsedniški kandidat bil podvržen bolj strogim pravilom Vrhovnega avdiovizualnega sveta (CSA) glede pojavljanja v medijih. Na zahtevo CSA je septembra letos Zemmour prenehal voditi svojo oddajo, a se je nato začel kot gost redno pojavljati v drugih oddajah CNewsa. Foto: Guliverimage

Vivendi oziroma Bollore je CNews spremenil v nekakšen francoski Fox News, zaradi česar si je prislužil vzdevek francoski Rupert Murdoch. CNews sicer še ni tako vpliven kot pravi Fox News. Najbolj gledane oddaje na CNews privabijo od 600 tisoč do 800 tisoč gledalcev, kar je relativno malo v primerjavi z večernimi novicami na TF1, ki jih gleda okoli šest milijonov gledalcev.

Bollorejev politični zvezdnik Zemmour

Ena od glavnih zvezd CNewsa je francoski novinar, pisec knjig in politični komentator Eric Zemmour. Prav po zaslugi CNews je Zemmour postal zelo vpliven in priljubljen. CNews je torej nekakšna odskočna deska za Zemmourja, ki se bo aprila prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francija.

Po javnomnenjskih anketah je protiislamistični in protimigrantski Zemmour, ki uradno še ni razglasil kandidature, je pa že najel osebje za kampanjo in prostor za volilni štab, na tretjem mestu. Pred njim sta samo zdajšnji predsednik Emmanuel Macron in voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen.

Zemmour in njegova mlada asistentka

Vivendi je lani kupil tudi nekaj več kot deset odstotkov delnic podjetja Lagardere, ki ima med drugim v lasti francoska tednika Paris Match in Journal du Dimanche (JDD) ter radijsko postajo Europe 1. Vivendi se poteguje še za večji delež Lagarderja oziroma za njegov prevzem.

Naslovnica Paris Matcha, ki je razjezila Zemmourja in Bolloreja:

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Letos septembra je tednik Paris Match na svoji naslovnici objavil fotografijo 63-letnega Zemmourja, ki v morju objema svojo asistentko, 28-letno Sarah Knafo. Zemmour, ki je poročen in oče treh otrok, je Paris Match obtožil vdora v zasebnost.

Brca uredniku Paris Matcha

Kmalu se je moral z uredniškega stolčka Paris Matcha in JDD posloviti Herve Gattegno. Kot piše Financial Times, sta ga po uradni razlagi odslovila direktor Lagarderja Arnaud Lagardere in njegova vodja za novice Constance Benque. Toda več neuradnih virov iz podjetja trdi, da je Gattegnojevo glavo zahteval Bollore.

Poleg fotografije Zemmourja in njegove mlade asistentke naj bi Gattegnoja pokopal tudi uredniški uvodnik, v katerem je Zemmourja opisal kot preroka pogube (najbolj znana Zemmourjeva knjiga ima na primer naslov Samomor Francije – La Suicide Francais, op. p.). "Bollore je hotel njegovo glavo. In dobil jo je," je Financial Timesu povedal eden od vodstvenih delavcev v Lagarderju.

Levičarski francoski mediji?

Kot še piše Financial Times, ljudje, ki so blizu Bolloreju, pravijo, da je milijarder prepričan, da so francoski mediji preveč levičarsko usmerjeni. Prav zgoraj omenjeni CNews naj bi bil tako nujna alternativa, ki bo branila ideje ekonomskega liberalizma in obravnavala teme, ki jih drugi mediji zanemarjajo.

Bollore je trn v peti številnim francoskim novinarjem:

Zlasti naj bi bil Bollore zaskrbljen glede varnostnih razmer v Franciji in priseljevanja. Za Bolloreja je tako Zemmour ključna osebnost, ki bo ta vprašanja izpostavila v javnosti. Kritiki na drugi strani trdijo, da je Bollore s tem, ko je CNews izročil skrajni desnici, prestopil rdečo črto. Prepričani so tudi, da želi Bollore vplivati na izid francoskih predsedniških volitev spomladi prihodnje leto.

Sodne težave dveh prijateljev

Bollore, ki ima po podatkih revije Forbes pod palcem premoženje, vredno več kot devet milijard dolarjev, ima zelo veliko prijateljev med politiki. Tako je njegov dolgoletni osebni prijatelj nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy, ki so ga letos marca najprej obsodili na leto zapora zaradi korupcije (obsodba je bila po pritožbi razveljavljena), septembra pa prav tako na eno leto zapora zaradi nezakonitega financiranja kampanje.

Težave zaradi obtožb o korupciji ima tudi Bollore. Njegova skupina Bollore tako v številnih državah francosko govoreče Afrike upravlja železniško omrežje in pristanišča. Aprila 2018 so Bolloreja za kratek čas aretirali zaradi sumov, da je s pomočjo svojega oglaševalskega podjetja Havas v zameno za koncesije v pristaniščih plačeval politike v Togu in Gvineji. Sodni postopek še ni končan.

Bollore in mladi minister

Zgoraj omenjeno podjetje Havas je bilo tarča policijske preiskave že junija 2017, in sicer v povezavi s plačili stroškov potovanja mladega francoskega gospodarskega ministra v Las Vegas januarja 2016. Mladi minister, ki je obiskal tehnološki sejem CES, je zdajšnji francoski predsednik Macron.