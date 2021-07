Mladenka brez zadržkov: od slačipunc do javnega poniževanja

Provokativni in hitro govoreči Tomi Lahren je uspelo prvič opozoriti nase, ko je imela komaj 22 let.

Provokativni in hitro govoreči Tomi Lahren je uspelo prvič opozoriti nase, ko je imela komaj 22 let. Foto: Guliverimage

Tomi Lahren je vzpenjajoča se televizijska zvezda ameriške desnice. Njeni do demokratov kritični nastopi so imeli milijone ogledov že leta 2015, a dokončno jo je k slavi popeljala tako imenovana Trumpova revolucija leta 2016.

"Desničarska provokatorka", "Mlada, glasna in vzhajajoča medijska zvezda desnice" in "Barbika bele moči (Barbika belih rasistov, op. p.)". To se ene od oznak, ki so jih mediji pred leti nadeli zdaj 28-letni Tomi Lahren.

Vodilni glas konservativnih milenijcev

Sama zase je, ko je bila stara 24 let, rekla, da je vodilni glas konservativnih in republikanskih milenijcev (generacija, rojena med letoma 1980 in 2000). Pri tem je pristavila, da so milenijci leni, moški milenijci pa mehkužneži.

Izjavo o mehkužnih milenijcih je po svoje razumljiva, saj menda prihaja iz vojaške družine, kjer so red, disciplina in bojevitost zelo cenjene vrline. Njeni predniki so v ZDA prišli iz Norveške in Nemčije. Oče Kevin Lahren in mama Trudy (dekliški priimek Dietrich) sta se poročila leta 1981, Tomi je njun edini otrok.

S konservativnega podeželja v mesto greha in slačipunc

Glede na to, da izvira iz ameriškega osrčja (odraščala je v Rapid Cityju v ameriški zvezni državi Južna Dakota, kjer se je tudi rodila), ne preseneča, da je konservativno usmerjena. To so kraji, kjer živijo goreči Trumpovi privrženci. Republikanca sta tudi njena starša.

Tomi Lahren, ki bo letos avgusta dopolnila 29 let, je uspelo v nekaj letih postati milijonarka. Pod palcem ima menda tri milijone ameriških dolarjev, iz drage in demokratom naklonjene Kalifornije pa se je lani preselila v cenejši in republikancem naklonjeni Tennessee. Tu je lani kupila hišo za 700 tisoč dolarjev. Foto: Guliverimage

Iz Južne Dakote jo je pot zanesla v Las Vegas v Nevadi. V mestu greha (Sin city), kot ima vzdevek igralniška meka, je študirala novinarstvo in politične vede. Kot študentka je med drugim leta 2012 napisala članek o svoji kolegici, ki si je študij in življenjske stroške plačevala z denarjem, ki si ga je prislužila kot striptizeta oziroma slačipunca.

Pot k televizijski slavi

Takoj po koncu študija leta 2014 je Tomi že zajadrala v svet televizijskega novinarstva. Hitro je dobila priložnost na republikancem naklonjeni televizijski postaji One America News Network (OAN).

Njena pogovorna oddaja je imela naslov On Point with Tomi Lahren (on point ima več pomenov, v ameriškem vojaškem žargonu na primer pomeni vodenje vojaške akcije oziroma biti pripravljen za vojaško akcijo, op. p.).

Udrihanje po Baracku Obami

Najprej je zaslovela julija 2015, po napadu v Kuvajtu rojenega islamskega skrajneža Muhameda Jusefa Abdulaziza na vojaška objekta v kraju Chattanooga v Tennesseeju. V napadu Abdulaziza, ki je bil naturalizirani ameriški državljan, so umrli štirje marinci in en mornar, še en marinec in policist sta bila ranjena.

Tomi Lahren proti Baracku Obami:

Tomi je v svojem nastopu goreče napadla takratnega ameriškega predsednika Baracka Obamo in njegovo neodločno politiko do Islamske države, s čimer je ameriške konservativce prvič opozorila nase.

S triminutnimi "rafali" nad liberalce

Novembra 2015 se je iz San Diega preselila v Teksas in začela delati za konservativni medij TheBlaze, ki ima sedež v predmestju Dallasa. Značilen za njeno oddajo Final Thoughts je bil konec z njenimi sklepnimi mislimi – hitro govorjenje, v katerem je Tomi kot kakšna brzostrelka v nepretrganem triminutnem rafalu "prerešetala" svoje liberalne nasprotnike.

Sklepne misli o Colinu Kaepernicku:

Leto 2016 je bilo seveda leto Trumpove revolucije in Trumpovega vzpona na oblast, ko so zvezdniški sij dobili številni desno usmerjeni medijski aktivisti, med njimi tudi Tomi Lahren. Ta je sicer na začetku republikanskih primarnih volitev podpirala floridskega senatorja Marca Rubia, a je pozneje skočila na Trumpov vlak.

Enačenje BLM in KKK

Julija 2016 je Tomi dvignila precej prahu, ko je na Twitterju čivknila, da je BLM, to je gibanje Black Lives Matter (sl. Življenja temnopoltih štejejo), novi KKK (Kukluksklan). Čivk, tega je pozneje izbrisala, je napisala po tem, ko se je v Dallasu zgodil strelski napad na pet tamkajšnjih policistov in zahteval tudi smrtne žrtve.

Pred volitvami 2016 so imeli njeni videoposnetki, ki jih je objavljala na Facebooku, večjo gledanost od prispevkov, ki jih je na svojem uradnem računu na Facebook objavljal Trump.

Tomi proti prepovedi splava

Tomi je med konservativci postala še bolj priljubljena, ko je decembra 2016, po predsedniških volitvah, gostovala v oddaji The Daily Show, ki jo vodi Trumpu in republikancem nenaklonjeni Trevor Noah.

Tomi Lahren in Trevor Noah:

Ideološki temelji ameriškega konservativizma so vera, pravica do nošenja orožja in nasprotovanje splavu, zato ne preseneča, da je Lahrenova razburila precej republikancev, ko je dejala, da kot ustavna konservativka ne nasprotuje pravici do splava.

Lastnik televizije jo brcne iz službe

Med razburjenimi je bil tudi znani konservativec Glenn Beck, lastnik medija TheBlaze. Lahrenova se je zato morala posloviti od svoje oddaje. A že po nekaj mesecih je znova dobila službo v medijih.

Postala je sodelavka Fox News (komentatorka pri Seanu Hannityju in v oddaji Fox & Friends). Iz Teksasa se je tudi preselila nazaj v Kalifornijo, tokrat v Los Angeles (po nekaterih podatkih pa spet v San Diego).

Leta 2018 je presedlala na Fox Nation, spletno stran za pretočni video, ki jo je ustanovil Fox News. Na Fox Nation Lahrenova, ki zase pravi, da ni novinarka, ampak komentatorka, vodi oddaji Final Thoughts in No Interruption (sl. Brez prekinitve).

Javno ponižanje v Minneapolisu

Seveda ima v politično razdeljenih ZDA Lahrenova tudi veliko nasprotnikov. Maja 2018 se je zgodil incident, ko je Tomi skupaj s svojo mamo Trudy Lahren obiskala neko restavracijo v Minneapolisu.

Incident v Minneapolisu:

Vsi niso bili navdušeni nad njenim prihodom. Ena od gostij restavracije je celo vrgla vanjo vodo iz svojega kozarca, kar so številni drugi gostje restavracije pozdravili z navdušenimi vzkliki. Javno ponižanje Lahrenove je nekdo posnel s svojim prenosnim telefonom, zaradi česar je zaokrožilo po spletu.

Selitev v Nashville

Lani se je Lahrenova iz demokratske Kalifornije preselila v Nashville, glavno mesto trdno republikanske zvezne države Tennessee. Nashville, ki je znan tudi kot prestolnica country glasbe, je v zadnjem času postal zelo priljubljeno mesto med konservativci.

Iz Kalifornije je na primer sedež svojega medija The Daily Wire preselil Ben Shapiro, ki pa zdaj živi na Floridi, v še eni zvezni državi, ki je naklonjena Trumpu in republikancem.

Častnik in dva športnika

Tudi ljubezensko življenje Tomi Lahren je precej pestro. Ko je živela v San Diegu, se je zaljubila v tri leta starejšega ameriškega častnika Jareda Christiana, pripadnika elitne mornariške enote tjulnjev – Navy Seals. Ti imajo bazo v San Diegu.

A ta ljubezen ni dolgo trajala. Njen novi fant je leta 2017 postal Brandon Fricke (nekdanji igralec ameriškega nogometa v študentski ligi, zdaj pa pravni sodelavec poklicne lige NFL), s katerim se je zaročila poleti 2019. A že leta 2020 sta se razšla. Zdaj Tomi hodi z J. P. Arencibio, nekdanjim poklicnim igralcem bejzbola, zdaj pa športnim komentatorjem na Fox Sports Florida.