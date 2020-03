Je to ženska, ki lahko postane novi strah in trepet Evrope?

Giorgia Meloni je voditeljica italijanske desne stranke Bratje Italije. Rodila se je leta 1977 v Rimu mami Sicilijanki in očetu s Sardinije. Odraščala je v rimski delavski četrti Garbatella, ki so jo zgradili v obdobju fašizma.

Giorgia Meloni je voditeljica italijanske desne stranke Bratje Italije. Rodila se je leta 1977 v Rimu mami Sicilijanki in očetu s Sardinije. Odraščala je v rimski delavski četrti Garbatella, ki so jo zgradili v obdobju fašizma. Foto: Reuters

"Sem Giorgia, sem ženska, sem mati, sem Italijanka, sem kristjanka in tega mi ne morete vzeti." To so besede Giorgie Meloni, ki postaja nova zvezda italijanske desnice.

Italija je že nekaj let gospodarski bolnik Evrope. Če je imela naša zahodna soseda po podatkih Eurostata leta 2007 bruto domači proizvod (BDP), merjen glede na kupno moč, v višini 109 odstotkov povprečja EU, je ta leta 2018 znašal samo še 96 odstotkov.

Bolnik in bolnišnica Evrope hkrati

Italija je brez dvoma tista država evroobmočja, ki ji je prevzem skupne evropske valute najbolj škodil, saj je bilo njeno gospodarstvo prilagojeno nacionalni valuti liri. Je druga najbolj zadolžena članica EU. Njen javni dolg znaša več kot 130 odstotkov BDP. Pred njo je samo še Grčija.

Če je zapravljiva Grčija doživela z evrsko krizo svoj grozljivi padec, pa se za Italijo zdi, da zanjo velja tista nemška misel o grozi brez konca. Apeninska država še ni usodno klecnila, a vedno je nekje na robu. Za nameček je po Italiji, ki ima že vrsto let nizko ali negativno gospodarsko rast, letos še neizprosno udaril novi koronavirus, kar bo seveda še dodatno škodovalo italijanskemu gospodarstvu.

Na svetovnem spletu se je pojavila šala, da je s koronavirusom kot s testeninami. Izumili so ga Kitajci, po svetu pa ga širijo Italijani. A grenko dejstvo je, da je trenutno Italija tako bolnik Evrope kot bolnišnica Evrope.

Vzpon populista Beppa Grilla

Med letoma 2008 in 2011 je bila Melonijeva ministrica za mladino v vladi Silvia Berlusconija, ta se rad obdaja z mladimi, privlačnimi ženskami. Na fotografiji iz leta 2008 Melonijeva (skrajno levo) stoji poleg ministrice za izobraževanje Marie Stelle Gelmini, ministrice za enake možnosti Mare Carfagna in ministrice za okolje Stefanie Prestigiacomo. Foto: Reuters Kriza, ki se vleče že vrsto let, je seveda na plan potisnila številne populistične politike. Tako je leta 2013 na volitvah zablestelo populistično Gibanje pet zvezdic, ki ga je ustanovil italijanski komik Beppo Grillo. Glasove je ob udrihanju po pokvarjenih politikih nabiral tudi z zagovarjanjem izstopa Italije iz evroobmočja in ponovno uvedbo lire.

Nemški tednik Der Spiegel ga je leta 2013 razglasil celo za najbolj nevarnega človeka v Evropi (Der gefährlichste Mann Europas), mu očital protidemokratično retoriko in ga primerjal s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem.

Siloviti vzpon Mattea Salvinija

Leta 2017 je Grilla na čelu Gibanje pet zvezdic zamenjal mladi Luigi Di Maio, ki je s stranko na volitvah leta 2018 zmagal in oblikoval koalicijo z Ligo Mattea Salvinija. Ta je veliko bolj izkoristil vladanje kot Di Maio in s trdo politiko do migrantov naredil Ligo za najbolj priljubljeno stranko na Apeninskem polotoku.

Salvini, ki je hitro postal novi strah in trepet Evrope, je sprožil vladno krizo, da bi svojo priljubljenost unovčil na predčasnih volitvah. To mu ni uspelo, a je njegova stranka še vedno najbolj priljubljena med Italijani.

Melonijeva je bila v mladih letih goreča neofašistka. Podnevi je bila ognjevita govornica na političnih shodih, ponoči natakarica v rimskem nočnem klubu Piper Club, da je lahko plačala svoj študij na univerzi. Njen partner je Andrea Giambruno, s katerim ima tri leta staro hčerko Ginevre. Foto: Reuters

V Salvinijevi senci se rojeva nova zvezda

Toda v njegovi senci se na italijanski desnici vse bolj dviga stranka Bratje Italije (Fratelli d'Italia), ki jo vodi 43-letna Giorgia Meloni. Po zadnjih javnomnenjskih anketah ima okoli 13-odstotno podporo, Salvinijeva Liga pa okoli 28-odstotno. V primerjavi z lanskimi evropskimi volitvami se je podpora Bratom Italije kar podvojila. Melonijeva lahko tako v prihodnosti postane tista italijanska političarka, ki bo na desnici nadomestila Salvinija in tako postala novi strah in trepet za preostalo EU in zlasti za Bruselj.

Če je bil Milančan Salvini še pred leti velik zagovornik neodvisne Padanije, to je osamosvojitve severne Italije od Rima, in je šele v zadnjem obdobju postal velik italijanski domoljub, ki bi Italijo osamosvojil od Bruslja, pa so politične korenine Melonijeve, ki se je rodila v Rimu, na trdi italijanski desnici.

Natakarica v rimskem nočnem klubu

Leta 1992, ko je bila stara rosnih 15 let, se je včlanila v podmladek neofašistične stranke Italijansko socialno gibanje. Pri tem oznaka neofašizem ni pretiravanje, ampak dejstvo, saj so Italijansko socialno gibanje po drugi svetovni vojni ustanovili Mussolinijevi privrženci.

Melonijeva sodeluje tudi z nekdanjim Trumpovim svetovalcem Stevom Bannonom, ki je pred lanskimi evropskimi volitvami poskušal povezati več evropskih populističnih strank v skupen blok, ki bi zatresel EU. Foto: Reuters Ko se je kot dekle vzpenjala po strankarski lestvici in bila v prvih vrstah strankinih demonstracij, si je vsakdanji kruh služila kot varuška in kot natakarica v rimskem nočnem klubu. Leta 2006 je bila prvič izvoljena v italijanski parlament, med letoma 2008 in 2011 pa je bila v vladi Silvia Berlusconija ministrica za mladino.

Ženska, ki vodi Brate Italije

V teh časih je bila Melonijeva najprej članica stranke Nacionalno zavezništvo. Pravzaprav gre za nekdanje neofašistično Italijansko socialno gibanje, ki si je leta 1995 nadelo novo ime in se razglasilo za postfašistično stranko. Leta 2009 se je Nacionalno zavezništvo skupaj z Berlusconijevo Naprej Italijo združilo v stranko Ljudstvo svobode.

A že leta 2012 je bila Melonijeva med tistimi, ki so izstopili iz Ljudstva svobode in ustanovili Brate Italije (navdih za ime je stranka dobila po prvi kitici italijanske himne). Leta 2014 je Melonijeva postala predsednica stranke. Na volitvah leta 2018 so Bratje Italije dobili 4,4 odstotka glasov, na lanskih evropskih volitvah pa 6,4 odstotka. Največ podpora imajo Bratje Italije v Rimu oziroma v deželi Lacij in na revnem italijanskem jugu (Kalabrija, Apulija in Bazilikata).

Italijanska Marine Le Pen

Na evropski ravni so Bratje Italije del Zveze evropskih konservativcev in reformistov (ECR), kamor spadajo tudi britanski konservativci, Švedski demokrati in poljska stranka Zakon in pravičnost. Melonijeva je stkala tesne stike tudi z ameriškimi republikanci. Lani in letos je bila gostja na vsakoletnem srečanju ameriških konservativnih aktivistov (CPAC).

Je občudovalka ameriškega predsednika Donalda Trumpa in madžarskega premierja Viktorja Orbana ter goreča nasprotnica nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ime tesne stike z nekdanjim Trumpovim glavnim svetovalcem Stevom Bannonom, ki bi rad uničil EU. Nekateri jo imajo za italijansko Marine Le Pen.

Salvini in Melonijeva sta zaveznika, a tudi tekmeca. Za zdaj Salvinijeva Liga ostaja najmočnejša stranka na desnici, a Bratje Italije se ji počasi približujejo. Foto: Reuters

Melonijeva in Benito Mussolini

Pri politiki do nezakonitih priseljencev je Melonijeva še za odtenek ostrejša od Salvinija. Zagovarja obrambo krščanske Italije pred islamizacijo. Nasprotuje tudi podeljevanju italijanskega državljanstva otrokom priseljencev, ki se rodijo v Italiji, in zagovarja uporabo oboroženih patrulj za boj proti kriminalu. Oporeka tudi istospolnim porokam in ženskam kvotam.

Seveda se mora zaradi svojih političnih neofašističnih korenin Melonijeva spopadati tudi z vprašanji o italijanskem fašizmu. V pogovoru z ameriškim medijem Bloomberg je svoj pogled na fašističnega diktatorja Mussolinija, ki je med drugim zatiral tudi Slovence, previdno opisala z besedami: "Vidim ga zelo daleč od lastne zgodbe. Je zgodovinski fenomen in ga je treba tako tudi soditi, v njegovem kontekstu."

Prva italijanska premierka?

V njeni stranki sta tudi vsaj dva potomca fašističnega diktatorja, ki so ga leta 1945 usmrtili italijanski partizani. Njegov pravnuk Ciao Gulio Cesare Mussolini (kandidat stranke na lanskih evropskih volitvah) in pravnukinja Rachele Mussolini. Je pa Melonijeva v slabih odnosih z dučejevo vnukinjo Alessandro Mussolini.

Melonijeva bi rada postala prva ženska na čelu italijanske vlade. Ali ji bo to uspelo, je zelo odvisno od tega, kako uspešna bo v bližnji prihodnosti v boju s Salvinijem za prevlado na italijanski desnici.