Skrivnost vzpona zvezdnice 21. stoletja

Kim Kardashian pozna ves svet. Le kdo še ni slišal njenega imena ter na televiziji ali na svetovnem spletu videl njeno podobo. Temni lasje (včasih tudi pobarvani), debele ustnice, velike "bambi" rjave oči, sredozemska polt, za evropska merila malce eksotičen obrazek (po zaslugi njenih armenskih prednikov po očetovi strani) in polne obline.

Pop ikona, ki dviga prah s svojo golo zadnjico

Še zlasti njena zadnjica je postala njena najbolj znana blagovna znamka. Fotografija njene naoljene gole zadnje plati v ameriški modni reviji Paper novembra 2014 je skorajda ikonska (na naslovnici je še spodobno oblečena, njena zadnjica pa je podstavek za kozarec šampanjca). Break the Internet (Zlomi internet) je revija naslovila fotografije, ki jih je posnel francoski fotograf Jean-Paul Goude.

Interneta oziroma svetovnega spleta te fotografije niso zlomile, je bil pa svetovni splet kanal, po katerem so zaokrožile po svetu. Svetovni splet je seveda velik zaveznik prsate temnolaske iz Los Angelesa. Še več, brez svetovnega spleta in socialnih omrežij njenega globalnega uspeha ne bi bilo. Ima 63,3 milijona sledilcev na Twitterju, 160 milijonov na Instagramu in skoraj 30 milijonov na Facebooku.

Paris Hilton in Kim Kardashian sta prijateljici že od otroštva. Kim je bila Parisina stilistka, bogatašinja iz hotelirske dinastije Hilton pa je Kim kot mentorica poučevala, kako je treba vzbujati pozornost medijev. Foto: Getty Images

Brez Paris Hilton ne bi bilo Kim Kardashian

Da pa je prišla do teh zvezdniških višav, je malce manj kot 160 centimetrov visoka Kalifornijka morala najprej skozi "vajeniško" šolo. In na tej poti je bila njena prva mentorica svetlolasa Paris Hilton, bogataška dedinja hotelirske dinastije Hilton. Kim in Paris se poznata še iz otroštva. Paris je nekaj mesecev mlajša kot Kim, ki se je rodila oktobra 1980 v Los Angelesu.

Paris Hilton, ki razen denarja nima kakšnih očitnih talentov (čeprav se je poizkušala v petju in igranju), je postala svetovno znana leta 2003, ko je v javnost pricurljal videoposnetek njenega spolnega odnosa iz leta 2001 ali 2002, ki ga je imela s svojim takratnim fantom.

Kim in Paris – prijateljici za vedno

Ta slava je postala odskočna deska za resničnostni televizijski šov Preprosto življenje (Simple life), v katerem se je skupaj s svojo najboljšo prijateljico Nicole Richie med leti 2003 in 2007 kot bogataško, razvajeno dekle preizkušala v slabo plačanih oziroma preprostih poklicih (delo na kmetiji, v restavraciji hitre prehrane …).

Paris je v šov "povlekla" tudi Kim Kardashian, ki je kot stilistka skrbela za njeno garderobo in se nekajkrat tudi pokazala v resničnostni nanizanki. Ko se je Paris sprla z Nicole Richie, je njena uradna BFF (Best friend forever – najboljša prijateljica za vedno) postala prav Kim. Vendar tudi prijateljstvo med Paris in Kim ni trajalo.

Resničnostna nanizanka V korak s Kardashiani je bila zamisel Kris Jenner. V središču resničnostnega šova so njene hčerke Kim, Khloe in Kourtney Kardashian. Kris Jenner je bila do leta 1991 poročena z zdaj že pokojnim Robertom Kardashianom, ki je bil najbolj znan kot eden od odvetnikov O. J. Simpsona. Foto: Getty Images

»Zadnjica kot vreča za smeti, napolnjena s skuto«

Ko je Paris za tabloidni spletni medij TMZ aprila 2008 dejala, da je Kimina zadnjica videti kot vreča za smeti, napolnjena s skuto, je bilo jasno, da je v njunem prijateljstvu hudi zaškripalo. Pozneje sta se pobotali.

Kim o Paris govori zelo spoštljivo. Ko je pred leti opisovala svojo pot k slavi, je o Paris dejala, da je bila njena mentorica ter da ima velike zasluge za njen uspeh. V intervjuju, ki ga je Kim imela v reviji Rolling Stones leta 2015, je razkrila, kako sta s Paris dodobra naštudirali taktiko, da bi pritegnili pozornost medijev. Tako sta dobro vedeli, v katero restavracijo morata iti in na kateri zabavi se morata pojaviti, da se boste naslednji dan znašli v časopisih.

Seks jo katapultira med zvezde

Tudi njen preboj k zvezdništvu je bil sumljivo podoben Parisinemu. Podobno kot pri bogati hotelirski dedinji je tudi Kim k svetovni slavi izstrelil posnetek seksa. Marca 2007 se je na spletu znašel spolni odnos iz leta 2002, ki ga je imela s takratnim fantom Ray J-jem. Ta je njun posnetek vragolij iz mehiškega letovišča Cabo San Lucas, ki ga je posnel z videokamero, prodal neki pornografski družbi, ki ga je dala na splet in naslovila Kim Kardashian, Superstar (Kim Kardashian, superzvezdnica).

Posnetek seksa, ki je pricurljal na splet, je bil več kot dobrodošel uvod v resničnostni šov Keeping up with the Kardashians (V korak s Kardashianovimi). Resničnostna nanizanka (zdaj poteka že 17. sezona), ki jo predvaja kabelska televizija E!, je narejena po vzorcu resničnostnega šova Osbournovi, ki ga je med leti 2002 in 2005 predvajal MTV.

Bogato unovčenje poneumljanja

Če so Osbournovi predstavili odbito družino nekdanjega angleškega težkometalca Ozzyja Osbourna, so bili glavni liki v Kardashianovih tri sestre, Kim, Khloe in Kourtney Kardashian, njun brat Rob Kardishian, starša Kris in Bruce Jenner (ta je pozneje spremenil spol ter postal Caitlyn Jenner) ter polsestri Kendall in Kylie Jenner.

»Če gledaš ta šov, dobiš občutek, kako je, ko se ti razkrajajo možgani,« je nekdo pikro pripomnil o Kardashianovih na enem od spletnih forumov. Očitki o poneumljanju, plehkosti in bebavosti nanizanke seveda niso bili redki, a številnih gledalcev to ni motilo. Kardashiani so tako postali, po zaslugi resničnostne nanizanke, svetovno slavni. Slavni, ker so pač slavni. In to slavo so znali bogato unovčiti. So mojstri monetizacije slave, tudi Kim.

Kim Kardashian se je leta 2014 poročila z rap pevcem Kanyem Westom. Pred tem je bila že dvakrat poročena. Prvič z glasbenim producentom Damonom Thomasom, drugič s košarkarjem Krisom Humphriesom. Foto: Getty Images

Stroj za denar

Denar k njej priteka iz različnih virov. Do leta 2015 je trgovska veriga Sears prodajala poceni oblačila blagovne znamke Kardashian Kollection. Kim ima tudi lastno blagovno znamko kozmetike (Kim Beauty), leta 2015 je izdala knjigo fotografij Selfish, veliko denarja ji prinesejo tudi plačane objave na njenih računih na socialnih omrežjih. Menda dobi od 300 tisoč do 500 tisoč ameriških dolarjev na objavo.

Lani je "luč sveta" zagledala še ena njena blagovna znamka – tokrat z oblačili, ki oblikujejo postavo (shapewear). Dala ji je ime Kimono. A besedna igra, sestavljena iz njenega imena, je enaka imenu tradicionalnega japonskega ženskega oblačila, in je razjezila Japonce, ki so trdili, da gre za tako imenovano kulturno prilaščanje. Kim je zaradi protestov hitro spremenila ime iz Kimono v Skims.

Leta 2014 je bila Kim po Forbesu "težka" že 45 milijonov dolarjev, junija 2018 pa že 350 milijonov. Podobno vsoto ima pod palcem tudi njena sestra Khloe, njena 22-letna polsestra Kylie Jenner pa je lani, po zaslugi svoje blagovne znamke Kylie Cosmetics, celo postala najmlajša milijarderka na svetu, ki je sama obogatela.

Sever, Svetnik, Čikago in Psalm

Tudi svojo poroko in zakon je Kim dobro medijsko izkoristila. Do zdaj je bila poročena trikrat. Od leta 2014 je njen mož znani rap pevec Kanye West. Z njim ima štiri otroke, ki sta jim z možem, kot se spodobi, če hočeš dvigati prah v medijih, nadela malce nenavadna imena: prva je na svet junija 2013 prijokala hčerka North (sl. Sever), decembra 2015 je sledil sin Saint (sl. Svetnik), januarja 2018 hčerka Chicago in maja lani sin Psalm.

Foto: Cover Images

Kim Kardashian West, kot je zdaj njeno uradno ime, se kot pop ikona tudi rada oglaša z mnenjem glede političnih zadev. Pred predsedniškimi volitvami leta 2016 je podprla Hillary Clinton (zdaj je njen mož goreč podpornik Donalda Trumpa), podpirala je strožji zakon o prodaji orožja in zdaj že pozabljeno gibanje Black Lives Matter. Zavzema se tudi za reformo kazenske zakonodaje in je Trumpa prepričala, da je leta 2018 pomilostil Alice Marie Johnson, ki je bila v zaporu zaradi prodaje kokaina in leta 1997 obsojena na dosmrtno ječo.

Smrtna groza

Skoraj zagotovo pa se ne bo zavzemala za pomilostitev roparjev, ki so oktobra 2016, preoblečeni v policiste, vstopili v njeno hotelsko sobo v Parizu. Namerili vanjo pištole, ji roke zvezali s plastičnim kablom, usta prekrili s samolepilnim trakom, prav tako ji s samolepilnim trakom zvezali tudi noge ter jo zaprli v kopalnico. Ukradli so ji dragulje v vrednosti devetih milijonov evrov. Kar štiri milijone evrov je bil vreden diamantni prst. A razen veliko strahu ji ni bilo hudega. Dogodek je na koncu še povečal njeno slavo.