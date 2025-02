Počilo je: po golih Grammyjih in nacističnih izpadih ga je zapustila

Raper Kanye West oziroma Ye, kot se predstavlja, in njegova žena Bianca Censori sta se po dveh letih zakona razšla, poroča spletni tabloid Page Six. "Imela je dovolj, majice s svastiko so bile kaplja čez rob. Povedala mu je, da to ni ona in da noče biti povezana s tem," je povedal neimenovani vir.

Isti dobro obveščeni vir je še povedal, da je raper prepričan, da ločitev ni dokončna in da se bo Censori sčasoma vrnila k njemu, saj se je podobno dogajalo že v preteklosti. "On pravi, da je le jezna nanj, ona pa zatrjuje, da je zdaj res konec," je dejal vir.

Kanye West in Bianca Censori na podelitvi grammyjev Foto: Reuters

Predstavnik para je za The Hollywood Reporter sicer zanikal, da bi se ločevala, in zatrdil, da bosta valentinovo preživela skupaj, drugi ameriški mediji pa so medtem poročali, da sta že uredila finančni del razhoda. Censori naj bi dobila pet milijonov dolarjev (4,8 milijona dolarjev) in dovoljenje, da še naprej biva v raperjevem razkošnem domovanju v Los Angelesu.

Pred manj kot dvema tednoma sta pozornost svetovne javnosti vzbudila na podelitvi grammyjev, ko je Censori v Westovem spremstvu na rdečo preprogo prišla v povsem prozorni obleki. V zadnjem tednu pa je raper razburjal s plazom antisemitskih izjav na družbenih omrežjih in majicami s simbolom svastike, ki jih je prodajal na svoji spletni strani.