Nepričakovano umrl eden od osumljencev v ropu Kim Kardashian

Pred začetkom sojenja je umrl eden od glavnih osumljencev v ropu resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, ki so jo v pariškem hotelu zvezali in ji ukradli nakit, vreden okoli devet milijonov evrov.

Oktobra 2016 so Kim Kardashian v hotelu v Parizu zvezali oboroženi in zamaskirani neznanci ter ji ukradli nakit v vrednosti okoli devet milijonov evrov. Pozneje so v povezavi s tem ropom prijeli več osumljencev, enajstim od njih začnejo soditi danes. Daily Mail pa razkriva, da je eden ključnih osumljencev, 72-letni Marceau Baum-Gertner, ki je na sojenje čakal na prostosti, v začetku marca umrl. Vzrok njegove smrti za zdaj ni znan.

Hotel de Pourtales v Parizu, kjer se je 3. oktobra 2016 zgodil veliki rop. Foto: Profimedia

Po poročanju Daily Maila so Baum-Gertnerja proti plačilu varščine izpustili na prostost, ob rednem javljanju policistom je živel v Parizu. Po besedah neimenovanega vira, ki ga navaja Daily Mail, do zdaj med zasliševanji ni izdal svojih sodelavcev, a to ne pomeni, da morda imen ne bi razkril na sojenju, če bi si s tem lahko skrajšal zaporno kazen.

Sojenje osumljencem v ropu se začenja danes, kot priča na obravnavi pa bo maja nastopila tudi Kim Kardashian.