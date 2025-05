Kim Kardashian je korak bližje temu, da sledi stopinjam svojega očeta Roberta in postane pravnica. Praznovala je uspešno opravljenih šest let pravnega vajeništva, pred njo pa je še najtežji del – državni pravosodni izpit.

44-letna Kim Kardashian je opravila šest let trajajoče pripravništvo in tudi uradno praznovala podelitev diplome. Tako je samo še korak oddaljena od svojih sanj, da bi postala pravnica. Da je starleta in podjetnica opravila pravno vajeništvo in je zdaj upravičena do opravljanja pravosodnega izpita v Kaliforniji, je v sredo potrdil njen predstavnik.

Šest let trdega dela, da bi uresničila svoje sanje

Podjetnica in zvezdnica resničnostnih šovov je na Instagramu objavila številne zgodbe z majhne zasebne slovesnosti v hotelu Beverly Hills, kjer si je vidno dobro razpoložena na glavo nadela tudi kapo, značilno za diplomante. Njena mentorica Jessica Jackson je v videu, ki ga je poobjavila Kardashian, povedala, da je Kim šest let trdo delala, da bi uresničila svoje sanje. Njeno zgodbo je opisala kot "eno najbolj navdihujočih potovanj, kar sem jih kdaj videla".

"18 ur na teden, 48 tednov na leto – in to šest zaporednih let"

Kot je Jackson dodala v svojem govoru, je Kim pred šestimi leti vstopila v ta program "samo z močno željo po boju za pravico". Kot je še povedala njena mentorica, Kardashian ni imela opravljenih nobenih predavanj na pravni fakulteti ter poleg tega ni ubrala nobenih plačljivih bližnjic, bila pa je odločna in je brez zadržkov zagrizla v goro pravnih knjig. Jackson je povedala tudi, da je 44-letna zvezdnica resničnostnih oddaj trdo delala "po 18 ur na teden, 48 tednov na leto – in to šest zaporednih let".

Čaka jo še državni pravosodni izpit

Ameriška zvezna država Kalifornija posameznikom kot alternativo pravni šoli omogoča, da študij opravljajo pri odvetniku ali sodniku. Kardashian bi tako lahko postala odvetnica z licenco, če bo opravila razvpiti zahtevni državni pravosodni izpit, je poročala agencija AP.

Kim Kardashian mora tako zdaj opraviti še pravniški izpit, če želi slediti stopinjam svojega pokojnega očeta Roberta Kardashiana, ki je bil znan kalifornijski zvezdniški zagovornik. Med drugim je zagovarjal tudi zloglasnega O. J. Simpsona. Kim je v preteklosti že večkrat povedala, da si želi postati pravnica, kot je bil njen oče.

Za študij prava se je Kardashian dokončno odločila po tem, ko so jo oropali leta 2016 v Parizu (v tem primeru je pred dnevi tudi pričala na pariškem sodišču). V zadnjih letih se je zvezdnica tudi občasno oglašala v javnih razpravah o nujnosti sprememb ameriškega pravosodnega sistema in leta 2018 uspešno lobirala pri tedanjem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, da je pomilostil babico Alice Marie Johnson, ki je bila zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, obsojena na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti izpustitve.