Pravnik na dlani: uporabnikom omogoča hiter in zanesljiv dostop do pravnih nasvetov

Družba Sedem je razvila spletno orodje Pravnik na dlani, ki uporabnikom omogoča brezplačen, hiter in zanesljiv dostop do pravnih nasvetov. Ti lahko izberejo med različnimi področji prava in postavijo vprašanje, pravni pomočnik pa je zasnovan tako, da uporabniku zagotavlja takojšnje informacije na podlagi preverjenih pravnih virov.

Kot so pojasnili v podjetju, pravni pomočnik deluje kot osebni pravni svetovalec, postopek uporabe pa je preprost.

Uporabnik se prijavi s svojimi osnovnimi podatki, nato pa lahko izbira med različnimi pravnimi področji – delovnim, gospodarskim, civilnim, kazenskim, družinskim in dednim pravom. Zaželeno je, da čim bolj podrobno pojasni problematiko, na podlagi katerih spletna aplikacija pripravi odgovor.

Pravni pomočnik s pomočjo napredne umetne inteligence, realnih podatkov ter znanja in izkušenj analizira podane odgovore, oceni težavnost primera in pripravi prilagojen pravni odgovor. Ta je strukturiran v obliki točk, tako da so posamezni koraki reševanja problema jasno navedeni. Vsak korak vsebuje navodila, dodatna pojasnila in koristne nasvete za izboljšanje možnosti uspeha. V primeru bolj kompleksnih vprašanj je uporabnikom na voljo tudi telefonski pogovor.

Odgovor v pisni ali zvočni obliki

Kot še dodajajo razvijalci aplikacije, Pravni pomočnik ponuja še več, saj analizira kompleksnost uporabnikovega problema. Uporabnik namreč dobi vpogled v to, kako zahtevna je njegova težava na lestvici od ena do deset, kar mu pomaga razumeti, ali gre za preprosto vprašanje ali zapleteno pravno zadevo. Prav tako uporabnik izve, približno koliko podobnih primerov je Pravnik na dlani že rešil na tem področju.

Uporabniki platforme na računalnikih lahko svojo težavo zastavijo tudi glasovno, Pravni pomočnik pa pripravi odgovor, ki mu je mogoče tudi prisluhniti, kar je uporabno za tiste, ki raje poslušajo kot berejo.