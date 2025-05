Občina bi zemljo odkupila za tretjino cene. "Ker dobra beseda velja!" #pravni nasvet

Prosim vas za nasvet glede namere občine, da odvzame del moje parcele za namen širitve ceste in izgradnje pločnika. Občina mi ponuja odškodnino v višini 40 evrov na kvadratni meter za odvzeto zemljišče, pri čemer gre skupno za približno 20 kvadratnih metrov površine. Po mojih informacijah se zazidljiva zemljišča v naši občini prodajajo po ceni okoli 120 evrov na kvadratni meter. Na sestanku s podžupanom mi je bilo rečeno, da se pisno ne bomo dogovarjali ničesar, saj v občini "dobra beseda nekaj velja" in da še nikomur niso ostali dolžni. Večina sosedov, ki so domačini, se s tem strinja, medtem ko izpadem jaz kot nekdo, ki "komplicira", čeprav gre konec koncev za javno dobro.

Kljub temu bi rad ravnal previdno, saj se dandanes dogajajo različne stvari in želim imeti jasen pisni dogovor s podrobnostmi, da ne bi imel težav pri osnovnem bivanju po posegu. Zanima me, kako naj pravilno pristopim k zahtevi za pisni dogovor z občino? Ali je ponujena odškodnina skladna s tržno vrednostjo zemljišč v naši občini? Kakšne so moje pravice in obveznosti v takšnem položaju? Sandi U.*

Pravnik na dlani odgovarja:

Naj najprej obrazložimo pravno podlago za odvzem oziroma razlastitev parcele oziroma dela parcele z namenom širitve ceste in izgradnje pločnika.

Zakonska podlaga za takšen odvzem ali razlastitev so občinski prostorski akti ter zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) . Vsekakor beseda nekoga, kot ste navedli, ne zadošča za urejanje takih razmerij oziroma razlastitve.

Občina mora vsekakor izdati upravni akt, v katerem bo navedla pravni naslov za odvzem dela parcele oziroma razlastitev. Zoper tako odločbo imate možnost vložitve upravnega spora oziroma vložitve ustrezne odškodninske tožbe pred rednimi sodišči.

To velja seveda tudi v pogajanjih za določitev cene kvadratnega metra – občina vam mora dati pisno ponudbo in nobena ustna ponudba nima pravne podlage.

Pravna podlaga je zakon o urejanju prostora, in sicer v 105. členu – Seznanitev javnosti in stranskih udeležencev. Vi ste v tem primeru stranski udeleženec kot lastnik zemljišča , prek katerega se poseg izvaja.

V podobnem primeru je vrhovno sodišče ( II Ips 24/2023 ) najprej poudarilo, da v skladu s prvim odstavkom 105. člena zakona o urejanju prostora, ki je pravna podlaga za odločitev v tej zadevi, pripada lastniku za razlaščeno nepremičnino ustrezna odškodnina oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina.

Pri oceni vrednosti razlaščene nepremičnine se po tretjem odstavku 105. člena ZUreP-1 poleg strokovnih standardov upoštevajo tudi namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je podlaga za razlastitev , kakor tudi dejansko stanje nepremičnine na dan uvedbe razlastitvenega postopka.

Ker je jedro spora v obravnavani zadevi razlaga zakonskega pojma "namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je podlaga za razlastitev", se je vrhovno sodišče oprlo na svoje stališče v primerljivi zadevi ( II Ips 279/2017 ), in sicer se ta zakonski pojem razume tako, da ni upošteven le tisti prostorski izvedbeni akt, ki je neposredna podlaga za razlastitev in s katerim se izkazuje javna korist za razlastitev, ampak so pomembni tudi morebitni drugi, prej sprejeti akti, na podlagi katerih so zemljišča pridobila status stavbnih zemljišč, vendar – in to je bistveno – ravno zaradi nameravane gradnje infrastrukture. Poudarilo je, da je za določitev cene odločilna konkretna namembnost vsakega posameznega razlaščenega zemljišča.

Razlaščencu pripada odškodnina v skladu s cenitvijo, kot jo v nepravdnem postopku v skladu z zakonsko določenimi kriteriji in strokovnimi standardi opravi izvedenec ustrezne stroke (tretji odstavek 105. člena ZUreP-1). Pri določitvi odškodnine za razlaščeno zemljišče je bistven namen, za katerega se je zemljišče uporabljalo do sprejetja akta, s katerim je bil zaradi predvidene gradnje infrastrukture spremenjen status zemljišča kot prvi od dveh elementov za ugotovitev vrednosti zemljišča, določenih v prvem odstavku 105. člena ZUreP-1. Drugi element pa je dejansko stanje zemljišča, kakršno je v trenutku uvedbe postopka razlastitve.

V vašem primeru postopek še ni v fazi razlastitve, temveč v fazi pogajanja za ceno zemljišča. V trenutni fazi imate torej pravico zahtevati ceno za zazidljivo zemljišče, primerljivo vašemu. V primeru, da se občina kot investitor ne bo strinjala s ceno, pa mora skladno z zakonom o urejanju prostora začeti razlastitveni postopek, v katerem bo ceno določil sodno zapriseženi sodni cenilec, in sicer skladno z zakonodajo in veljavno sodno prakso.

* Originalno vprašanje je bilo za potrebe članka nekoliko skrajšano.