Pravni pomočnik – povsem nova pravna storitev

Kolikokrat ste že naleteli na pravno dilemo in si zaželeli, da bi poznali pravnika, ki bi vam lahko pomagal? Zdaj imate rešitev: Pravnik na dlani - Pravni pomočnik je inovativna spletna platforma, ki vam omogoča hiter in zanesljiv dostop do pravnih nasvetov.

Hitra in preprosta pot do pravnega nasveta

Namesto dolgotrajnega iskanja pravne pomoči ali čakanja na termin pri odvetniku lahko zdaj vsakdo hitro in preprosto dostopa do pravnih informacij. Sistem uporabnikom omogoča, da se prijavijo s svojimi osnovnimi podatki, izberejo področje prava (delovno, gospodarsko, civilno, kazensko, družinsko ali dedno pravo) in postavijo svoje vprašanje. Pravni pomočnik je zasnovan tako, da uporabniku zagotavlja hitro povratno informacijo na podlagi preverjenih pravnih virov.

Foto: Sedem d.o.o.

Pravni pomočnik – kako deluje?

Pravni pomočnik deluje kot vaš osebni pravni svetovalec. Postopek je preprost:

Uporabnik se prijavi s svojimi osnovnimi podatki. Uporabnik izbere pravno področje, na katero se nanaša njegova težava: delovno pravo, gospodarsko pravo, civilno pravo, kazensko pravo, družinsko pravo, dedno pravo. Uporabnik čim bolj podrobno odgovori na vprašanja, na podlagi katerih Pravni pomočnik pripravi pravni odgovor. Priporočljivo je, da so odgovori kar se da detajlni. Pravni pomočnik s pomočjo napredne umetne inteligence, realnih podatkov Pravnika na dlani ter znanja in izkušenj analizira podane odgovore, oceni težavnost primera in pripravi prilagojen pravni odgovor. Odgovor je strukturiran v obliki točk, tako da so posamezni koraki reševanja problema jasno navedeni. Vsak korak vsebuje navodila, dodatna pojasnila in koristne nasvete za izboljšanje možnosti uspeha.

V primeru bolj kompleksnih vprašanj priporočamo, da uporabnik pokliče na telefonsko številko 01 280 8000 - Pravnik na dlani . Vašemu primeru se bomo posvetili in vas vodili v celotnem postopku ter pripravili ustrezne dokumente.

Foto: Sedem d.o.o.

Napredne funkcije za natančnejši nasvet

Pravni pomočnik pa ponuja še več. Sistem analizira kompleksnost uporabnikovega problema. Uporabnik dobi vpogled v to, kako zahtevna je njegova težava na lestvici od 1 do 10, kar mu pomaga razumeti, ali gre za preprosto vprašanje ali zapleteno pravno zadevo. Prav tako uporabnik izve, približno koliko podobnih primerov je Pravnik na dlani že rešil na tem področju.

Če platformo uporabljate na računalniku, je omogočena tudi možnost, da uporabnik glasovno odgovori na vprašanja. Ko Pravni pomočnik pripravi odgovor, je mogoče tudi glasovno branje nasveta, kar je uporabno za tiste, ki raje poslušajo kot berejo.

Personaliziran pristop za vsakogar

Vsako pravno vprašanje je edinstveno, zato Pravni pomočnik omogoča uporabnikom, da natančno opišejo svoj primer. Na podlagi njihovih odgovorov sistem pripravi prilagojen pravni nasvet, ki se osredotoča na bistvene vidike primera. To pomeni, da uporabniki dobijo nasvet, ki je prilagojen njihovim specifičnim potrebam. A pomembno je, da so uporabnikovi odgovori kar se da natančni.

Pravnik na dlani je vaša zanesljiva pravna pomoč

Pravni pomočnik je nastal izpod rok izkušene ekipe Pravnik na dlani. Že od samega začetka je poslanstvo vsem posameznikom in podjetjem omogočiti dostop do pravne pomoči – in to na daljavo.

Izkušeni pravniki ponujajo celotno paleto pravnih storitev – pravni posvet po telefonu, pregled dokumentacije in pripravo pravnih dokumentov (pogodbe, pritožbe, tožbe, sodno varstvo …). To je vaša prva izbira, ko potrebujete hitro, jasno in strokovno pravno pomoč.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM D.O.O.