V četrtem krogu prve so Celjani potrdili, da so ta hip najboljša ekipa nogometna ekipa v Sloveniji. Muro so doma premagali s 3:0, dva gola je dal Franko Kovačević, ki je v vseh tekmovanjih to sezono že pri 10 zadetkih! Maribor je z 2:0 zmagal v Ajdovščini pri Primorju, kar mu v lanski sezoni ni uspelo. Olimpija, ki jo v četrtek čaka tekma sezone v Albaniji, je pod vodstvom začasnega trenerja Ivana Senzena na prvi nedeljski tekmi s 3:1 slavila pri zadnjih Domžalah. Bravo je v soboto v Stožicah vodil, a z igralcem manj izgubil z Aluminijem z 1:2. Radomlje so po štirih porazih le premagale Koper, v gosteh z 2:1.

1. SNL, četrti krog:

Sobota, 9. avgust:

Nedelja, 10. avgust:

V ponedeljek bo Olimpija dobila novega trenerja. Na novinarski konferenci ga bosta ob 14.00 predstavila direktor kluba Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa.

Olimpija pred tekmo leta slavila v Domžalah

Uvodne minute v Domžalah so minile brez pravih priložnosti, v sedmi minuti pa se je za pravi projektil z notranjega roba kazenskega prostora odločil Ivan Durdov. Napadalec Olimpije je bil še preveč natančen, stresel prečko, žoga pa se je nato tik pred golovo črto odbila od tal in nazaj v polje. Tri minute kasneje je isti igralec po lepi podaji sam stekel proti vratom Domžal, a za las ga je prehitel domači vratar Benjamin Matičič in do nove priložnosti hrvaški napadale vendarle ni prišel. Kmalu zatem je zbranost Matičiča s strelom z leve preveril še Antonio Marin, a domžalski čuvaj mreže se je ponovno izkazal. Zmaji so še naprej pritiskali, nevarno je v 20. minuti sprožil Alex Blanco, a Matičič se še enkrat več ni dal.

V 33. minuti pa so bili prvič nevarni tudi Domžalčani. V kazenskem prostoru je preigraval Nick Perc, nato pa žogo poslal nazaj na 18 metrov, od koder je Marcel Lorber sprožil slab meter mimo vrat Matevža Dajčarja. Ko je že vse kazalo na miren zaključek polčasa, pa je na sceno ponovno stopil Durdov. Po lepi akciji, ki jo je začel Dino Kojić, nadaljeval pa Diga, se je sam znašel pred Matičičem, a tudi tretji medsebojni dvoboj je pripadel vratarju domačih. Še pred koncem sodnikovega dodatka bi se lahko v priložnosti znašel še Kojić, a ponovno je bil prvi pri žogi domžalski vratar in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Prvi polčas v Domžalah je minil brez zadetkov, v drugem so padli kar štirje. Foto: Aleš Fevžer

Kot prvi v drugem polčasu je ponovno zapretil Durdov. V 51. minuti pa je lepo po levi prodrl Jošt Urbančič in v sredini našel Kojića, ki je z glavo zabil za 0:1. A veselje gostov je trajalo le dve minuti. V 53. je namreč Haris Vučkić po napaki gostujoče obrambe izenačil. Žogo je ukradel Luka Mlakar in nato zaposlil svojega kapetana, ta pa je z diagonalnim strelom neubranljivo sprožil po tleh in ugnal Dajčarja.

V 64. minuti pa so gostje ponovno povedli. Tokrat je s strani podal Peter Agba, Marin pa je zabil še drugi gol z glavo za Olimpijo na tem srečanju. Zmaji so bili po drugem vodstvu na srečanju še naprej nevarnejši in le vratarju Matičiču so se domači lahko zahvalili, da so v zadnjih 15 minut vstopili zgolj z minimalnim zaostankom. V 85. minuti pa je po podaji Patrika Klančirja z roba kazenskega prostora nevarno sprožil Luka Kambić, gostujoči vratar Dajčar pa je žogo odbil v kot. V peti minuti sodnikovega dodatka pa so Ljubljančani zabili še tretjič. Domači vratar Matičič je bil tokrat prepočasen v boju za žogo in zrušil Alexa Tamma. K žogi je pristopil Diogo Pinto in z najstrožje kazni zanesljivo zabil. Kmalu zatem se je srečanje tudi končalo.

Maribor prekinil slab niz v Ajdvoščini

V prvem polčasu v Ajdvoščini ni bilo golov. Foto: Aleš Fevžer V Ajdovščini so se drugič v zgodovini prižgali žarometi. Ko so se prvič, je Primorje praznih rok ostalo proti Bravu (1:3), tokrat pa je v prestolnici burje gostoval Maribor. V prejšnji sezoni so vijolice pod vodstvom Boštjana Cesarja dvakrat naletele na razigrane Ajdovce. Maribor je po stresnem izpadu iz Evrope zdaj vrgel vse karte na 1. SNL. Proti Kopru (2:2) je bil le uspešen deloma, zato je moral Tugberk Tanrivermis popeljati rezultatsko krivuljo višje, sicer bi se stolček turškega stratega lahko zatresel.

Maribor je bil v prvem polčasu razigran, še posebej Jan Repas in Hillal Soudani, a je Denis Pintol branil vse poskuse gostov. V 41. minuti pa je v kazenskem prostoru padel Soudani in Maribor je dobil 11-metrovko. To je za vodstvo z 1:0 uspešno izvedel Benjamin Tetteh. Ni pa veliko manjkalo, da bi v zadnji minuti po neposrednem udarcu iz kota zadel Edvin Suljanović. Ažbeta Juga je rešil okvir vrat. Na začetku drugega polčasa je Jug še enkrat izvrstno branil Suljanoviću. V nadaljevanju pa so bili gostje spet bolj podjetni. Vso tekmo je bil najbolj aktiven Soudani in to ga je nagradilo v 81. minuti. Zadel je za vodstvo z 2:0. Maribor je imel ob koncu še nekaj priložnosti, a se izid ni več spremenil.

Celjani s četrto zmago, Kovačević se ne ustavlja

Franko Kovačević je zadel dvakrat, skupaj pa v vseh tekmovanjih to sezono že 10-krat. Pa smo šele 10. avgusta. Foto: Jure Banfi

Nikita Josifov je zadel za 1:0. Foto: Jure Banfi Varovanci Alberta Riere so na prejšnjih dveh tekmah počili dve petardi v gosteh, zdaj pa želijo izjemen strelski ritem nadaljevati še doma. V knežje mesto je prišla Mura, ki je v sezono vstopila s pomlajeno zasedbo, na treh tekmah pa osvojila zgolj točko. Celjani so napadali četrto zaporedno zmago.

Strelski konto je odprl Nikita Josifov, ki je zadel v 28. minuti. V zaključku prvega polčasa je bila bolj nevarna gostujoča ekipa, a je dvakrat strel Daria Vizingerja izvrstno ubranil Žan-Luk Leban. V 56. minuti bi Celje lahko podvojilo vodstvo, ko se je po izvrstni podaji sam v kazenskem prostoru znašel Danijel Šturm, streljal močno, a nenatančno. Jim je pa uspelo 10 minut pozneje, ko je zabil tokrat rezervist Franko Kovačević. To je bil njegov že deveti gol v vseh tekmovanjih v tej sezoni. V 79. minuti pa je dosegel še desetega. Pa je šele 10. avgust! In Celje je zmagalo s 3:0.

Aluminij z igralcem več do preobrata v Stožicah

Emir Saitoski Foto: Aleš Fevžer Slovenski nogomet je konec tedna v znamenju podpisa pogodbe Benjamina Šeška, ki bo kariero nadaljeval v premier ligi pri Manchester Unitedu. Na dan, ko se je 22-letni Radečan prvič predstavil navijačem rdečih vragov, se je 1. SNL prevesila v četrti krog.

V Stožicah, kjer bo Šeško z reprezentanco na delu prihodnji mesec, ko bo četa Matjaža Keka v uvodnem dejanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 gostila Švedsko, sta igrala Bravo in Aluminij. Mladi ljubljanski klub se je spogleduoval s tretjo zaporedno zmago, s katero bi se zasidral v zgornji polovici razpredelnice. Na prvi nastop v rumenem dresu je na klopi čakal mladi hrvaški reprezentant Lovre Kulušić, ki ga je Bravu posodil zagrebški Dinamo. Kidričani so v tej sezoni zelo dobri na gostovanjih, na prejšnjih dveh tekmah so osvojili štiri točke.

Martin Pečar Foto: Aleš Fevžer Z drugim golom Martina Pečarja v novi sezoni so Bravaši povedli tik pred koncem prvega polčasa. Na začetku drugega dela se je tekma postavila na glavo. Gašper Jovan je po prekršku v kazenskem prostoru prejel drugi rumeni karton in moral predčasno v slačilnico. Emir Saitoski je z bele točke zadel za izenačenje na 1:1. V 74. minuti je debi v dresu Brava dočakal Kulušić. Zamenjal je Pečarja. Številčno premoč so Kidričani unovčili v 89. minuti. Po odbitku Uroša Likarja je žogo v mrežo zabil Wisdom Sule. Nigerijec, ki je v prejšnji sezoni igral za Koper, je prvič zadel v rdečem dresu in postavil končni izid 1:2.

Radomlje prekinile negativen niz s Koprom

Na Bonifiki sta se spopadla Koper in Radomlje. Slaviša Stojanović je kot trener Kopra doslej izgubljal le na evropskih in pokalnih tekmah, v 1. SNL, kjer je Primorce vodil na 15. srečanju, pa je bil do te sobote neporažen. Radomljani v prejšnji sezoni proti Koprčanom niso osvojili niti točke, trener Jugoslav Trenčovski pa je napovedal, da pričakuje najboljše predstave svojih varovancev čez tri, štiri mesece, ko bodo v popolnosti osvojili njegov sistem.

A so izvrstno odigrali že tokrat, še posebej prvi polčas, ko sta za presenetljivo vodstvo z 2:0 zadela Nino Kukovec in Matej Malenšek. Gostje so imeli štiri strele znotraj okvira vrat, domači nobenega. Pri Kopru je moral zaradi poškodbe v 29. minuti iz igre Nik Omladić. Drugi polčas je vendarle pripadel Koprčanom, upanje na preobrat je dal Deni Jurić, ki je v 73. minuti zadel za znižanje na 1:2. A je ostalo pri tem izidu.

