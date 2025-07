Sestra želi prodati "svojo" polovico njive, a brez delitve parcele. Je to možno? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Lastninsko pravico več oseb ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ) od 65. člena dalje. Solastnina v smislu tega člena pomeni:

(1) Več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež).

(2) Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki.

Upravičenja solastnika ureja 66. člen SPZ, in sicer:

(1) Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov.

(3) Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.

V vsakem primeru imate ob prodaji vi predkupno pravico po enaki ceni. Glede na to, da gre za njivo, gre torej za kmetijsko zemljišče, ki pa ima še posebna pravila glede prodaje ali odsvojitve.

Zakon o kmetijskih zemljiščih v III. poglavju (Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami) določa posebna pravila glede pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči. Vsak tak pravni posel mora odobriti upravna enota. Odobritev pa ni potrebna v določenih primerih, ki jih določa 19. člen, in sicer tudi med solastniki. Tudi za take primere mora sicer upravna enota izdati posebno potrdilo.

Zaključek torej je, da sestra ne more prodati njenega solastniškega deleža brez vašega soglasja oziroma imate na njenem deležu predkupno pravico.

V primeru skupnega interesa in soglasja obeh pa se lahko naredi geodetsko izmero zemljišča in ga razdelite na enaka dela ter narediti dve ločeni parceli. Potem bo lahko vsak nemoteno razpolagal s svojim zemljiščem.