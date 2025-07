Ena najboljših lokacij v Kranjski Gori ima novega lastnika

Manjši hotel Vila Triglav, ki stoji tik ob jezeru Jasna in na robu Triglavskega narodnega parka, ima novega lastnika. Kot poročajo Finance, je hotel kupila družba Lobo in zanj odštela dva milijona evrov. Hotel se nahaja v elitni soseski Naselje Ivana Krivca, kjer prodajne cene nepremičnin pogosto presegajo milijon evrov.

Od Zavarovalnice Triglav do novega investitorja

Hotel z osmimi sobami in 16 ležišči je bil v lasti Zavarovalnice Triglav vse od svoje izgradnje leta 1991. V preteklosti so ga večkrat dozidali in razširili – med drugim so dodali notranji bazen, savno in zimski vrt. Kljub temu, da je bila prodaja v preteklosti že večkrat načrtovana, do nje ni prišlo – deloma tudi zaradi negotovih razmer v turizmu med pandemijo.

Zavarovalnica Triglav je prvič zbirala zavezujoče ponudbe leta 2021, ko je bila izklicna cena en milijon evrov. Tokrat pa je nepremičnino prodala prek dražbe najboljšemu ponudniku.

Kdo sta nova lastnika?

Kupca, zakonca Jernej in Špela Jarc, sta podjetje Lobo ustanovila pred približno dvema letoma in pol. Po podatkih Ajpesa je podjetje v lanskem letu ustvarilo 30 tisoč evrov čistih prihodkov, a leto zaključilo z 15 tisoč evri izgube. Za Finance nista želela razkriti, kako sta financirala nakup, je pa znano, da nameravata hotel prenoviti in ponovno odpreti v roku dveh let.

Podrobnosti o objektu

Hotel Vila Triglav se razprostira na 823,5 kvadratnega metra in obsega štiri etaže. V pritličju se nahajajo recepcija, bar, kuhinja, zajtrkovalnica, družabni prostor s kaminom in terasa. V nadstropjih so skupno osem sob, vključno z dvema večjima v mansardi. V polkleti je notranji bazen, kar objektu doda dodatno privlačnost.