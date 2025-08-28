Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Težko priznanje v Rusiji: Reši nas lahko samo še čudež

Družba RSC Energija, kronski dragulj ruske vesoljske industrije ter največje in najpomembnejše podjetje v panogi, je v ogromnih težavah, pred propadom pa jo bo malodane rešil le še čudež, je v internem pismu zaposlenim potarnal izvršni direktor podjetja Igor Maltsev.

Direktor: Stanje je kritično

"Danes je naše podjetje staro 79 let. To je pomemben mejnik, a bi bilo narobe, če bi ga praznovali z naslajanjem nad starimi dosežki. Prazne besede ne bodo rešile podjetja. Stanje je kritično – imamo večmilijonske dolarske dolgove, obresti na posojila nam požirajo proračun, mnogi procesi znotraj podjetja so neučinkoviti, velik del osebja pa ni motiviran in ne čuti nobene odgovornosti do svojega dela. Če povzamem, naše podjetje bo več ali manj rešilo samo še nekaj, kar meji na čudež. Narediti moramo vse, kar je mogoče, in tudi vse, kar ni. Bog nam pomagaj!"

Novice Konec vojne v Ukrajini: je vse padlo v vodo?

Tako je v pismu zaposlenim v podjetju RSC Energija ob obletnici delovanja podjetja "voščil" izvršilni direktor Igor Maltsev. Šlo je za interno pismo, ki pa ga je eden od zaposlenih nato poslal več ruskim medijem, med drugim ga je objavil portal Gazeta.ru, znan po tesnih povezavah s Kremljem.

Družba RSC Energija, ki obstaja že od leta 1946, najprej pa jo je vodil raketni inženir Sergej Koroljov, ki velja za očeta sovjetskega vesoljskega programa, je največje in najpomembnejše podjetje v ruski vesoljski industriji. Med drugim proizvaja vesoljske kapsule Sojuz, tovorne vesoljske ladje Progress in module za načrtovano rusko novo vesoljsko postajo, bila pa je vpletena tudi v nastanek aktualne Mednarodne vesoljske postaje.

Novice Alarm zaradi Rusije sredi Evrope, ukrepati si ne upa nihče

"Moramo si nehati lagati"

Maltsev je v pismu zaposlenim razkril še, da ima podjetje RSC Energija težave z rednim izplačevanjem plač in pravočasnim izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

"Prenehati moramo lagati tako samim sebi kot drugim, prenehati se moramo prepričevati, da je v podjetju vse v najlepšem redu. Čas je za odločno ukrepanje, za boj za to podjetje. Predlagam, da vsak izmed nas iskreno odgovori na vprašanje: ali sem pripravljen delati za rezultate in resnično prispevati?" je še zapisal Maltsev, ki ga je ruska vesoljska agencija Roskozmos na čelo družbe RSC Energija sicer imenovala pred komaj tremi meseci.

Ruski predsednik Vladimir Putin med obiskom prostorov družbe RSC Energija, oktober 2023. | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin med obiskom prostorov družbe RSC Energija, oktober 2023. Foto: Reuters

Nekateri ruski mediji sicer ugibajo, da izvršni direktor družbe RSC Energija v pismu zaposlenim stanje v podjetju opisuje bolj dramatično, kot je v resnici, in sicer z namenom pridobitve več proračunskih sredstev in dodatnih vladnih pogodb. 

