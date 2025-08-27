Alarm zaradi Rusije sredi Evrope, ukrepati si ne upa nihče

Češka je nekaj več kot mesec dni pred parlamentarnimi volitvami na udaru ruske oziroma proruske propagandne kampanje zgodovinskih razsežnosti. Vladajoča politika se sistematičnega in dobro organiziranega širjenja stališč, ki se skladajo z interesi Kremlja, dobro zaveda, a si ne upa ukrepati, opozarjajo preiskovalni portal Voxpot in člani češkega tehnološkega kolektiva Druit.

Samo mi vam povemo resnico

Na Češkem ob tradicionalnem medijskem prostoru že najmanj četrt stoletja obstaja panoga tako imenovanih alternativnih dejstev, opozarja preiskovalni medij Voxpot.

Zastopajo jo spletni portali, katerih ustvarjalci pogosto trdijo, da zastopajo zgolj interese navadnih ljudi in da je samo pri njih mogoče najti resnične informacije, ki jih tako imenovani medijski mainstream domnevno prikriva oziroma o njih ne želi poročati.

Naslovno pasico portala CZ24 News, osrednjega češkega proruskega propagandnega trobila, kot ga označuje Voxpot, krasi sporočilo: "Tukaj smo za tiste, ki si res želijo izvedeti resnico." Foto: Posnetek zaslona

Proti EU, proti Natu, proti cepivom in najpomembneje – proti Ukrajini in za Rusijo

Stališča tako rekoč vseh – Voxpot je identificiral 16 takih spletnih strani, ki imajo na Češkem največji vpliv – so si zelo podobna, in sicer kritizirajo Evropsko unijo in nasploh izražajo evroskepticizem ter nasprotujejo članstvu Češke v zvezi Nato, cepljenju proti nalezljivim boleznim in priseljevanju tujcev.

Vsi pa imajo še eno zelo trdno skupno točko, ki je po mnenju Voxpota daleč najbolj problematična, saj lahko ključno vpliva na prihodnost Češke: izrazito udinjanje interesom Rusije, predvsem z nenehnim demoniziranjem Ukrajine.

Češki dezinformacijski portali svojo prepoznavnost gradijo na obljubi "prave resnice", ki jo tako imenovani mainstream mediji domnevno prikrivajo. S tem nagovarjajo ljudi, ki zavračajo uradne razlage ali institucije, in spodbujajo občutek izključenosti. Ta strategija ni nova – sega že v konec 90. let prejšnjega stoletja, ko je portal Zvědavec pionirsko uveljavljal ruska stališča v češkem medijskem prostoru. Dolgotrajna prisotnost pomeni, da so se takšne ideje normalizirale in postale del širšega javnega diskurza. Foto: Shutterstock

Ruska propaganda na turbopogon

Dejavnost 16 spletnih strani, ki jih Voxpot in kolektiv Druit brez dlake na jeziku označujeta za odkrito dezinformacijske in zavzemajoče se za destabilizacijo češke družbe, je v zadnjih mesecih dosegla zgodovinske številke, opozarjajo v analizi, objavljeni 25. avgusta.

V mesecih pred volitvami – na Češkem bodo v začetku oktobra volili novo sestavo parlamenta – njihova skupna produkcija dosega okrog štiri tisoč člankov mesečno oziroma okrog 130 dnevno. To je več, kot jih dnevno skupno objavijo največje češke medijske hiše oziroma največji spletni mediji na Češkem, navaja Voxpot.

Torkovi osrednji naslovi na nekaterih čeških proruskih spletnih portalih: "Ukrajinska epidemija se preliva v Evropo." "Sto tisoč mobiliziranih ukrajinskih vojakov ne bo spremenilo ničesar." "Trump lahko izsiljuje Zelenskega in zahteva spremembo režima." "Ukrajinci besni, ker je Woody Allen govorec na moskovskem filmskem dogodku." "Zgrešena politika občudovanja Zahoda." "Fenomenalni manever ruske vojske." Foto: Posnetek zaslona

Podobne številke so nazadnje zabeležili ob in po začetku ruske invazije Ukrajine, a dezinformacijska oziroma propagandna dejavnost je trenutno še bolj izrazita, opozarjajo.

Razlog za to je najverjetneje ravno hitro bližanje parlamentarnih volitev, kar nakazuje na jasen politični cilj: mobilizacijo določenih volilnih skupin in destabilizacijo družbenega konsenza. Podobne kampanje so bile zabeležene tudi v drugih evropskih državah, kar potrjuje širšo strategijo Kremlja, usmerjeno v oslabitev EU in Nata od znotraj, opozarjajo.

Kot je namreč mogoče videti ob obisku spletnih strani, ki so jih analizirali, je velika večina izpostavljenih člankov na naslovnicah čeških portalov namenjena ostrim kritikam Ukrajine, njenega predsednika Zelenskega, Zahoda na čelu z Evropsko unijo in zvezo Nato, pa tudi naslajanju nad ruskimi uspehi na bojišču.

Poudarek:



Voxpotova analiza skoraj 360 tisoč člankov iz 16 ključnih portalov v zadnjih 25 letih razkriva, da dezinformacijski mediji na Češkem danes objavljajo več vsebin kot največji tradicionalni mediji. To kaže na profesionalizacijo in obsežno infrastrukturo, ki stoji za njimi, opozarjajo. Ne moremo torej več govoriti o majhnih, nišnih blogih, temveč o razvejani mreži z lastnimi uredniškimi procesi, financiranjem in političnimi povezavami.

(Prevedeno v slovenščino) CZ24 News, ki je po navedbah preiskovalnega medija Voxpot s tremi milijoni obiskov mesečno daleč najvplivnejši češki proruski propagandni portal, v zadnjih mesecih skoraj izključno objavlja le še vsebine, ki kritizirajo, napadajo ter blatijo Ukrajino in njeno politično vodstvo. Pri tem si po poročanju Voxpot neredko pomagajo tudi z dezinformacijami, kot je ta o domnevno umrlih 1,7 milijona ukrajinskih vojakih, ki naj bi jo javnosti razkrili ruski hekerji. Odkar je neodvisna država, Ukrajina sicer še nikoli ni imela tako številčne vojske, zato bi bilo kaj takega nemogoče, so v odzivu na dezinformacijo, za katero so obtožili kremeljske propagandne kanale, sporočili iz Ukrajine. Januarja letos je ukrajinska vojska medtem štela okrog 880 tisoč pripadnikov. Foto: Posnetek zaslona

Kršijo zakon, a vladajoča politika si ne upa ukrepati

Voxpot izpostavlja tudi, da je približno desetina vseh člankov, ki jih objavijo analizirani proruski spletni portali, neposrednih prevodov člankov ruskih državnih medijev in tiskovnih agencij pod nadzorom Kremlja, med katerimi prednjačijo Sputnik, RT (Russia Today) in RIA Novosti.

Ker gre za ruske državne medije, ki so trenutno sankcionirani, je dobesedno prevajanje in poobjavljanje njihovih vsebin za češko občinstvo v skladu z veljavno češko zakonodajo kaznivo dejanje, opozarja Voxpot.

Po navedbah treh virov iz ožjega kroga češke vladajoče politike se češka vlada zaveda sistematičnega kršenja zakonov, a si zaradi političnih razlogov in bližajočih se parlamentarnih volitev ne upa sprejeti ukrepov zoper razpečevalce ruske propagande.

Kdo je v ozadju, kdo jih financira?

Kot še navaja Voxpot, je pri nekaterih čeških medijih z "alternativnimi informacijami", ki objavljajo rusko propagando, težko ugotoviti, kakšna je njihova uredniška ali lastniška struktura, saj te podatke spretno zakrivajo.

Drugi so bolj odprti. Na primer Portal Nová republika je ustanovil Ivan David, nekdanji češki minister za zdravje in trenutni češki evroposlanec iz vrst nacionalistične češke parlamentarne stranke SPD (Stranka neposredne demokracije). V stranki so sicer močno nenaklonjeni češki pomoči Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

Češki novinar Petr Hájek, ki vodi eno od vplivnejših čeških proruskih propagandnih spletnih strani, je v preteklosti med drugim trdil, da kajenje ne povzroča zdravstvenih težav in da gre za zaroto zdravstvene stroke, da je teorija evolucije napačna, da so napad na Svetovni trgovinski center (WTC) leta 2001 zrežirali Američani sami in da Osama bin Laden nikoli ni obstajal, da je bil nekdanji češki predsednik Václav Havel, ki je umrl leta 2011, satanist. Hájeka je češki preiskovalni portal Seznam Zprávy leta 2023 obtožil, da je oportunist, ki služi na račun strašenja in zavajanja državljanov. Foto: Wikimedia Commons / David Sedlecký

Portal Protiproud.info, ki med drugim v eni sapi Evropsko unijo označuje za pošast, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za marioneto Zahoda, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa za vrhunskega geopolitičnega šahista, medtem upravlja češki novinar Petr Hájek, dolgoletni tesni sodelavec nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havela, ki je bil znan po svojem evroskepticizmu in velikem občudovanju ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Protiprud naj bi sredstva za delovanje glede na ugotovitve češkega preiskovalnega medija Seznam Zprávy, ki jih navaja Voxpot, celo prejemal neposredno iz Moskve.