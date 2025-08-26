Nas v Ukrajini čaka veliki spopad? To je znano.

Nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni se že dolgo časa omenja kot morebitni naslednik Volodimirja Zelenskega. Zdaj je prišlo na dan, da je stik z Zalužnim, ki je zdaj ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji, iskal tudi ameriški podpredsednik J. D. Vance, a ukrajinski general ni sprejel njegovega klica.

V začetku letošnjega marca, tri dni po ostrem besednem spopadu v Ovalni pisarni med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovim podpredsednikom J. D. Vanceom, se je na ukrajinskem veleposlaništvu v Londonu zgodilo množično telefoniranje, piše britanski medij Guardian.

Vance je ostal neuslišan

Na liniji je bila ekipa ameriškega podpredsednika Vancea, ki je želela stopiti v stik z generalom Valerijem Zalužnim, ki je od julija lani ukrajinski veleposlanik v Londonu. A Vanceu ni uspelo Zalužnega priklicati po telefonu. Zalužni je namreč po posvetovanju z vodjo kabineta ukrajinskega predsednika zavrnil klic ameriškega podpredsednika.

Uradnik iz Bele hiše je za Guardian povedal, da je bil poskus klica Vanceovo standardno diplomatsko posredovanje. "Podpredsednik redno komunicira z vladnimi uradniki iz Ukrajine in drugih evropskih zavezniških držav," je dejal uradnik.

Zalužni ostaja zvest ukrajinski oblasti

Zalužnega, ki ga je Zelenski lani februarja odstavil s položaja vrhovnega vojaškega poveljnika, zaradi njegove velike priljubljenosti med Ukrajinci številni vidijo kot naravnega naslednjega predsednika Ukrajine in ga spodbujajo k začetku politične kampanje. A general, ki je vajen dela v strogi vojaški hierarhiji, ostaja zvest vladi, ki ji služi.

Po javnem prepiru med Trumpom in Zelenskim 28. februarja letos je Trumpova administracija več kot očitno aktivno iskala zamenjavo za Zelenskega. Foto: Guliverimage

Zalužni javno ne govori o tem, da bi imel kakšne politične ambicije, in zavrača skoraj vse prošnje za intervjuje. A kot piše Guardian, pa na ukrajinsko veleposlaništvo, ki je v dvorcu blizu Holland Parka v zahodnem Londonu, prihaja stalen tok političnih romarjev, ki ponujajo storitve, izražajo podporo ali poskušajo ugotoviti, ali general namerava kandidirati za funkcijo.

Tudi Zelenski politično snubi Zalužnega

Med temi obiskovalci so bili ukrajinski poslanci, aktivisti civilne družbe, predstavniki bogatih poslovnežev in celo osramočeni nekdanji Trumpov svetovalec Paul Manafort, ki je obiskal Zalužnega, da bi mu predstavil svoje storitve političnega svetovalca v morebitni prihodnji volilni kampanji. Zalužni je ponudbo zavrnil.

Drug pogost obiskovalec je bil Andrij Jermak, vplivni vodja kabineta Zelenskega. Na srečanju novembra lani je, kot je povedal dobro obveščen vir, Jermak Zalužnemu predlagal, naj se formalno pridruži predsednikovi politični ekipi in pred prihodnjimi volitvami predstavi enotno fronto.

Zalužni zavrnil tudi Zelenskega

Zalužni je to zavrnil, a je tudi obljubil zvestobo, do določene mere. Jermaku je obljubil, da Zelenskega ne bo javno kritiziral, dokler traja vojna, je dejal vir, in zagotovil, da predsedniškemu uradu ne bo prinesel neprijetnih presenečenj. "Če se bom odločil, da želim iti v politiko, boste to najprej slišali od mene, zasebno," je Zalužni povedal Jermaku.

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je marca letos neuspešno poskušal stopiti v stik z Zalužnim. Foto: Guliverimage

Za zdaj Zalužni tega sporočila še ni posredoval, čeprav se v Kijevu vse bolj verjame, da se pripravlja na politično kampanjo. General je glede svojih načrtov zadržan celo v zasebnih odnosih s tesnimi sodelavci, vendar mnogi domnevajo, da le čaka na svoj čas, preden se vključi v boj.

Bo general sprejel odločitev tik pred volitvami?

"Izbral je najpametnejšo taktiko," je dejal Volodimir Fesenko, politični analitik iz Kijeva. "Končno odločitev bo sprejel šele v zadnjem trenutku, tik pred volitvami."

Zalužni je bil star 48 let, ko ga je Zelenski julija 2021 povišal v vrhovnega poveljnika, kar je presenetilo večino vojaškega vrha, vključno z njim samim. Zalužni je imel namreč sloves drznega in ambicioznega poveljnika, a so mu tudi očitali, da se s svojimi vojaki bolj šali, kot da bi jih discipliniral, je v svoji biografiji Zelenskega zapisal novinar Simon Shuster. Prav ta nekonvencionalnost je pritegnila Zelenskega.

Prva nesoglasja med Zelenskim in Zalužnim

Nekaj ​​mesecev po imenovanju Zalužnega je Rusija začela kopičiti čete na meji z Ukrajino. Bidnova administracija je javno opozorila, da bi Vladimir Putin lahko načrtoval obsežno invazijo na Ukrajino. V mesecih med prvimi ameriškimi opozorili oktobra 2021 in invazijo februarja 2022 je Zalužni pogosto spodbujal intenzivnejše priprave na morebiten ruski napad.

Vplivni Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika, je snubil Zalužnega, naj postane del predsednikove ekipe. Foto: Guliverimage

Zelenski pa ni bil prepričan, ali je strah pred invazijo resničen, in je menil, da bi, tudi če bi bil, pretirane priprave med prebivalstvom povzročile paniko in bi Rusom lahko dale izgovor, ki so ga iskali za invazijo.

Ruski napad

Na seji ukrajinskega varnostnega sveta 22. februarja 2022 sta se Zalužni in takratni obrambni minister Oleksij Reznikov zavzela za uvedbo vojnega stanja, medtem ko je Zelenskega še vedno skrbelo ustvarjanje panike. Na koncu je svet glasoval za sprejetje manj pomembnih ukrepov. Rusija je napadla dva dni pozneje.

Ta nesoglasja glede priprav na vojno, ki so večinoma potekala zasebno in so bila zasenčena z junaško držo Zelenskega po začetku invazije, bi se lahko ponovno pojavila, če bi se med možema dejansko vnel volilni boj.

Naraščanje nesoglasij med Zelenskim in Zalužnim

Ko se je invazija zgodila, je Zelenski sprva vojaško strategijo prepustil svojemu poveljniku, sam pa se je osredotočil na zbiranje mednarodne podpore za Kijev. Zelenski je postal mednarodni simbol ukrajinske odpornosti, Zalužni pa je v državi dosegel kultni status vojnega junaka.

Februarja 2022, tik pred ruskim napadom, je bil Zelenski proti uvedbi vojnega stanja, Zalužni pa za. Bo Zalužni to izkoristil v primeru političnega spopada z Zelenskim pred naslednjimi volitvami? Foto: Guliverimage

Ko se je konflikt vlekel, pa je med možema naraščala napetost. Skoraj vsak strateški sestanek se je končal z nesoglasjem. V predsedniški ekipi je naraščala tudi zaskrbljenost glede priljubljenosti Zalužnega, kot so pokazale tajne interne ankete. Zdelo se je, da si pridobiva nedotakljiv mitski status.

Zelenski odstavi Zalužnega

Februarja lani je imel Zelenski vsega dovolj. Po mesecih ugibanj je odstavil Zalužnega in napovedal, da ga pošilja v London kot veleposlanika, češ da vojska potrebuje injekcijo novih idej. "Ne gre za imena, še bolj pa ne za politiko," je dejal Zelenski in takrat pojasnil svojo odločitev. Le malokdo mu je verjel.

Toda Zalužni je nova navodila sprejel mirno. Med zasebnim srečanjem sta se moža razšla v prijetnem tonu. Zalužni se je celo fotografiral z Zelenskim, da bi dokazal, da med njima ni hude krvi.

Zalužni vidi vzor v Izraelu

Zalužni je tudi v Londonu ostal v stiku s številnimi vojaškimi poveljniki in spremlja bojne dejavnosti z varnih videozaslonov v svoji pisarni, ki predvajajo posnetke v živo z bojišča. "Valerij Fedorovič je zapustil vojno, a vojna ni zapustila Valerija Fedoroviča," je dejal generalov sodelavec, pri čemer je uporabil njegovo ime in patronim (očetovo ime – Fedor, op. p.).

Zalužni je bil naključno v Kijevu, ko so tam izbruhnili protesti zaradi zakona, ki je omejil pristojnost dveh protikorupcijskih komisij. Zalužni ni javno podprl protestnikov, kar mu nekateri ukrajinski opozicijski politiki zamerijo. Foto: Guliverimage

V zasebnih pogovorih Zalužni ni potrdil, da namerava vstopiti v politiko, vendar si je dovolil ugibati, kakšno platformo bi lahko predlagal, če bi se za to odločil. Tisti, ki so mu blizu, pravijo, da vidi vzor v Izraelu. Kljub njegovim trenutnim krvavim dejanjem v Gazi vidi Izrael kot majhno državo, ki je obkroženo s sovražniki in zato popolnoma osredotočeno na obrambo.

Zgledovanje po Churchillu

Sam sebe bi označil za trdega vojnega voditelja, ki bi ukrajinskemu ljudstvu obljubil kri, znoj in solze v zameno za rešitev naroda, po zgledu Winstona Churchilla. V nekem zasebnem pogovoru je dejal: "Ne vem, ali bo ukrajinsko ljudstvo pripravljeno na to, pripravljeno na to ostro politiko."

Ko sta se pred meseci sprla Zelenski in Trump, Zalužni, ne glede na njegove odnose z Zelenskim, ni podprl Trumpove ekipe proti lastnemu predsedniku.

Zalužni: Ukrajina mora biti enotna

Zelenskega je srečal na letališču v Londonu in na svojih družbenih omrežjih objavil njuno fotografijo, ki si podajata roke. "Pot pred nami ne bo lahka, a skupaj bomo premagali vsak izziv," je zapisal. To je bil demonstrativni prikaz enotnosti v enem najslabših trenutkov za Ukrajino od začetka obsežne invazije.

Zalužni je za številne Ukrajince vojni heroj, kar je dobra popotnica za njegovo morebitno politično kariero. Foto: Guliverimage

"Mnogi njegovi podporniki niso razumeli, zakaj je to storil," je za Guardian dejal vir blizu Zalužnega. "Vendar je bilo to njegovo načelno stališče: Ukrajina je bila ponižana in moramo biti enotni." Ta previdnost je začela frustrirati nekatere nasprotnike Zelenskega v Kijevu, ki menijo, da jim Zalužni ponuja najboljšo možnost za politične spremembe.

"Ne verjame v boj dveh Z-jev"

A nekdanji visoki ukrajinski uradnik, ki pozna Zalužnega, je dejal, da je general preveč previden zaradi notranje destabilizacije, da bi začel politično kampanjo proti Zelenskemu. "Ne verjamem v boj dveh Z-jev, to bi bila katastrofa za državo in mislim, da na to ni pripravljen. Zato mislim, da bi kandidiral le, če bi Zelenskega lahko prepričali, naj odstopi," je dejal vir.

Po naključju je bil Zalužni v Ukrajini med valom uličnih protestov v Kijevu proti vladnemu načrtu za nevtralizacijo dveh protikorupcijskih organov. Shodi so prestrašili ekipo Zelenskega in privedli do hitrega preobrata. Nekateri so upali, da bi to lahko bil trenutek, ko se bo Zalužni javno razšel z Zelenskim. "Veliko ljudi je čakalo, da bo kaj rekel, a je molčal," je dejala Ina Sovsun, poslanka opozicije.

"Vse je zelo nepredvidljivo"

Na vprašanje Guardiana, ali predsedniški urad Zalužnega vidi kot politično grožnjo, je pomočnik Zelenskega Mihailo Podoljak odgovoril: "Predsednik Zalužnega vidi kot del ekipe, kot veleposlanika v pomembni državi ... Kakorkoli že, trenutno ni pravega političnega procesa."

Kaj pa, ko se bodo ti politični procesi ponovno začeli, kadarkoli že? "Nisem pripravljen reči, kaj bi se takrat zgodilo in kako bi se lahko odzvali različni ljudje. Vse je zelo nepredvidljivo," je dejal Podoljak.