Zelenski ima velik problem: to se bi zgodilo, če bi bile jutri volitve

Še novembra lani je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba zatrjeval, da naj bi predsednik Volodimir Zelenski kljub vojni preigraval možnosti za izvedbo predsedniških volitev. A v mesecih, ki so sledili, je vse bolj dozorevalo spoznanje, da bi izvedba volitev v državi, ki je v vojni že več kot dve leti, povzročila obilo težav.

V prvi vrsti se ob tem poraja vprašanje o volitvah na zasedenih ozemljih, ki predstavljalo približno petino države, druga dilema pa so razseljeni prebivalci, saj naj bi od začetka predvsem v EU prebegnilo že okoli pet milijonov Ukrajincev.

Ukraine, SOCIS poll:



Zaluzhnyy Bloc-*: 46% (new)

SN-RE: 21% (+5)

YeS-EPP: 8% (-15)

Prytula Bloc-*: 7% (new)

RozPol-*: 7% (-2)

Batkiv.-EPP: 4% (-6)

NatsKorp.~NI: 2% (new)

Arestovych Bloc-*: 2% (new)

Klychko (UDAR-EPP): 1% (-1)



+/- vs. 11-16 February 2022



Fieldwork: 22 February… pic.twitter.com/9sRBiYEGwX