Preplah v Kremlju: "Ukrajinci skušajo zanetiti vstajo v Rusiji"

Margarita Simonjan, ki velja za vplivno propagandistko ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v oddaji na televiziji Rosija 1 govorila o domnevnem napadu ukrajinskih dronov na izobraževalno središče za nadarjene otroke Sirius v Sočiju. Trdila je, da je bil cilj teh napadov obrniti tamkajšnje ljudi proti vladi v Moskvi, piše nemški medij Focus.

Simonjanova se je najprej retorično vprašala: "Ukrajina in vsi drugi poskušajo spodbuditi upor v naši državi. Zakaj hočejo sprožiti kolaps naših letališč na vrhuncu poletne počitniške sezone? Zakaj so ta teden izvedli veliko število napadov z brezpilotnimi letalniki na Soči in Sirius?"

Margarita Simonjan o napadih na Soči:

My children just spent a night hiding from drone attacks in the hallway at their summer camp.



Kiev thinks that if they attack seaside resorts and inconvenience ordinary citizens neutral about the conflict, they can turn people against our own government.



They want us to defeat… pic.twitter.com/RabBeD1k7l