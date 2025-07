To je človek, ki ga Putin ni mogel ubiti

Hristo Grozev je postal strokovnjak za sledenje vsem nevidnim digitalnim sledem: podatkom o mobilnih telefonih s črnega trga, seznamom potnikov, imigracijskim zapisom. Vse to počne, da bi razkril ruske vohune. To so speče celice, ki živijo v zahodnih državah in se izdajajo za domačine, ali pa ljudje, poslani na lov za disidenti po vsem svetu, v New York Timesu piše rusko-ameriški novinar Masha Gessen.

Identificiral ljudi, ki so hoteli zastrupiti Navalnega

Gessen je članku, ki mu je v spletni različici dal naslov Človek, ki ga Putin ni mogel ubiti, pojasnil, da je bil prav Grozev tisti, ki je identificiral ruske agente, ki so stali za eno najodmevnejših zarot za atentat: zastrupitvijo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega leta 2020. To razkritje je Grozeva postavilo v središče pozornosti ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Želel je, da bi Grozeva ubili, in da bi to dosegel, se je Kremelj obrnil na nikogar drugega kot na ubežnega avstrijskega poslovneža Jana Marsaleka, ki ga je rekrutirala ruska obveščevalna služba. Zdaj mu je moški, ki mu je Grozev sledil, začel slediti sam.

Marsalek najame skupino Bolgarov

Marsalek, ki zdaj živi v Moskvi, kjer večkrat na teden obišče sedež ruske obveščevalne službe, je najel skupino bolgarskih državljanov. Skupina je med drugim več kot dve leti delala iz Anglije, kjer je vodja skupine vzdrževal sobe, polne ponarejenih osebnih dokumentov in, kot je tožilstvo označilo, opreme za nadzor na ravni organov pregona.

Jan Marsalek je bil med letoma 2010 in 2020 finančni direktor Wirecarda, nemškega ponudnika spletnih plačilnih storitev. Leta 2020 je pobegnil roki pravice zaradi finanční goljufij in naj bi živel v Rusiji. Foto: Guliverimage

Bolgari niso vohunili le za Grozevom in njegovim pisateljskim partnerjem, ruskim novinarjem Romanom Dobrohotovom, temveč tudi za ameriškim vojaškim oporiščem v Nemčiji, kjer so se usposabljali ukrajinski vojaki. Sledili so tudi nekdanjemu ruskemu policistu, ki je pobegnil v Evropo. In kar je za Moskvo najbolj nerodno, so načrtovali operacijo proti Kazahstanu.

Grozev in odkritje, da so letalo sestrelili Rusi

Zakaj je Grozev tak trn v peti Rusiji? Začelo se je julija 2014, ko je nad vzhodno Ukrajino strmoglavilo malezijsko letalo. Grozev je začel preverjati Flightradar24, spletno storitev, ki spremlja gibanje letal. Njegova fascinacija nad Flightradar24 mu je ponudila drugo kariero.

Pridružil se je Bellingcatu, inovativnemu portalu, ki je izvajal novo vrsto preiskav odprtih virov. Z uporabo geolokacijskih podatkov in številnih videoposnetkov in fotografij iz različnih virov je ekipa Bellingcata natančno določila raketni izstrelilec, s katerim je bilo sestreljeno letalo, izsledila njegovo pot iz Rusije v vzhodno Ukrajino, identificirala visoke častnike ruske vojaške obveščevalne službe, ki so bili vpleteni, in na koncu ugotovila, da je Rusija odgovorna za sestrelitev malezijskega letala, kar so kasneje potrdili profesionalni preiskovalci in Združeni narodi.

Odkril, kdo je skušal zastrupiti Skripala in njegovo hčerko

V kasnejših preiskavah je Grozev razširil svoj nabor orodij in vključil baze podatkov črnega trga, kot so podatki o ruskih potnih listih in dnevniki mobilnih telefonov, kar mu je omogočilo, da je poimenoval ruske vojaške obveščevalne uradnike, ki so leta 2018 v Angliji najverjetneje zastrupili prebežnika Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo.

Grozev naj bi odkril, kdo je zastrupil Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo. Na fotografiji: britanski preiskovalci na kraju, kjer so zastrupili Skripala. Foto: Reuters

Naslednje leto, ko je bil nekdanji čečenski uporniški voditelj sredi belega dne ustreljen v parku v Berlinu, je Grozev uporabil podatke o potnih listih in potovanjih ter poglobljeno analizo ruskih vladnih evidenc, da bi identificiral morilca Vadima Krasikova, ruskega državljana, ki je bil kasneje v Nemčiji obsojen za zločin.

Kremelj se odloči, da odstrani Grozeva

Leta 2020, ko je bil Navalni, zdaj že pokojni ruski opozicijski politik, skoraj ubit zaradi zastrupitve, je Grozev uporabil obsežen nabor podatkov o rezervacijah letalskih kart, da bi identificiral skupino moških, ki so Navalnemu sledili vsaj tri leta, nato pa jih je izsledil do laboratorija za raziskave kemičnega orožja, ki ga je vodila tajna policija v Moskvi.

Sredi decembra 2020 je Bellingcat soobjavil Grozeve ugotovitve o ljudeh, ki so stali za napadom Navalnega. Istega dne je že zgoraj omenjeni Jan Marsalek po nalogu ruske obveščevalne službe najel ekipo za sledenje Grozevu.

Marsalekovo skrivnostno izginotje

Marsalek je postal mednarodno znan, ko je njegovo podjetje Wirecard zagrešilo enega največjih finančnih škandalov v evropski zgodovini. Izginili sta približno dve milijardi dolarjev (1,71 milijarde evrov). Izvršnega direktorja podjetja so aretirali. Marsalek, ki je bil glavni operativni direktor podjetja, je izginil.

Grozev naj bi odkril, kdo je augusta 2020 hotel zastrupiti Navalnega. Foto: Reuters

Bil je logična izbira za nalogo. Kot begunec pred Zahodom je imel močno spodbudo, da ostane v Putinovi milosti, ne glede na vse. In kot na Dunaju rojeni Avstrijec je Marsalek dobro poznal mesto, kjer je živela njegova tarča, Grozev, piše Gessen.

Bolgarka želi zapeljati Grozeva

Približno v tistem času je Bolgarka, ki jo je najel Marsalek, Vanja Gaberova, mlada ženska z dolgimi rjavimi lasmi, Grozevega prijatelja Dobrohotova dodala kot prijatelja na Facebooku. Ko je ista ženska poslala prošnjo za prijateljstvo tudi Grozevu, je videl, da ima nekaj povezav z ljudmi v njegovem omrežju, zato je prošnjo tudi sprejel.

Orlin Rusov, vodja vohunske celice, in njegov moskovski skrbnik Marsalek sta se pogovarjala o uporabi nove povezave na Facebooku, da bi zapeljala Grozeva in morda posnela videoposnetek, s katerim bi ga lahko izsiljevala ali očrnila.

Britanci aretirajo Bolgare

"Zagotovo lahko nekaj posnamemo tudi za Pornhub," je menil Rusov. A če je Gaberova poskušala zapeljati Grozeva, ta tega ni opazil. Njegov sin Chris, študent medicine, ga je opisal kot avtista.

Grozev je dokazal, da so bili za sestrelitev malezijskega letala nad vzhodom Ukrajine leta 2014 odgovorni Rusija in proruski uporniki na vzhodu Ukrajine. Na fotografiji: razbitine letala. Foto: Guliverimage

Marsaleku in Bolgarom je načrt padel v vodo, ker jih je v Londonu leta 2023 aretirala britanska policija. Šest bolgarskih državljanov so maja letos obsodili na zaporne kazni od pet do 11 let, med drugim tudi zaradi načrta, da bi umorili Grozeva.

Grozev odkrije ruskega vohuna, ki živi na Zahodu

In kako je Grozevu uspelo leta poprej izslediti Marsaleka? Kot piše Gessen, je Grozev v okviru svojega projekta identifikacije ruskih vohunov že dolgo opazoval moškega po imenu Stanislav Petlinski. Ta je večino svojega odraslega življenja preživel zunaj Rusije, vendar je Grozev opazil, da ima še vedno rusko številko mobilnega telefona in da jo oseba, ki je imela dostop do te številke (morda Petlinskijev asistent?) uporablja za naročanje na termine za nekoga v medicinskem laboratoriju v Moskvi.

Grozev je s pomočjo obsežnega uhajanja ruskih medicinskih podatkov našel laboratorijske zapise in našel več pacientov, ki so bili povezani s številko. Eden od njih je bil Aleksander Ivanovič Schmidt – očitno nemški priimek. Schmidtov zapis je navajal datum rojstva, ki je bil teden dni stran od Marsalekovega rojstnega dne.

Ruska navada glede ponarejanja datumov rojstva

Grozev, ki zdaj živi v ZDA, je že dolgo vedel, da ruski obveščevalni agenti pogosto uporabljajo ponarejen datum rojstva, ki spada pod isto zodiakalno znamenje kot pravi datum rojstva osebe. To je bil namig, da je odkril ubežnega Avstrijca.