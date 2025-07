Vojna vohunov: našli so morilca in ju likvidirali

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je izvedla posebno operacijo, v kateri so likvidirali ruske agente, odgovorne za umor polkovnika SBU Ivana Voronjiča. Agenti so delovali po ukazu ruske obveščevalne službe FSB, je sporočil SBU.

"Bojna skupina ruskega FSB je bila vnaprej infiltrirana v Ukrajino in je pred tremi dnevi izvedla atentat na našega soborca, polkovnika Ivana Voronjiča. Zahvaljujoč tajnim preiskavam in intenzivnim protiobveščevalnim ukrepom smo odkrili njihovo skrivališče. Aretaciji so se uprli in prišlo je do izmenjave ognja. Na koncu sta bila oba agenta likvidirana," je po poročanju Kyiv Independent dejal vodja SBU Vasil Maljuk.

Po njegovih besedah so med preiskavo umora Ivana Voronjiča ugotovili, da sta umor izvedla moški in ženska. Naročnik naj bi jima ukazal, naj sledita Voronjiču, ugotovita njegovo vsakodnevno rutino in poti gibanja, nato pa jima je posredoval koordinate skrivališča, kjer sta dobila pištolo z dušilcem.

Spomnimo, polkovnik SBU Ivan Voronjič je bil ubit 10. julija v Kijevu. Po poročanju Kyiv independent je okoli 9. ure zjutraj k njemu pristopil neznani moški in vanj izstrelil pet strelov s pištolo, nato pa pobegnil. Voronjič je umrl na kraju dogodka zaradi strelnih ran.

Ameriški časopis New York Times je po umoru poročal, da je Voronjič sodeloval v številnih posebnih operacijah. Prav tako je vodil enoto, ki je leta 2024 vstopila na ozemlje ruske Kurske oblasti.