Litovskemu odvetniku devet let zapora zaradi vohunjenja za Belorusijo

Po ugotovitvah sodišča je Danielius naloge opravljal v imenu beloruske novinarke Ksenije Lebedjeve, ki naj bi bila povezana z belorusko obveščevalno službo.

#Lithuania:

A court in Vilnius has sentenced lawyer Mantas Danielius to 9 years in prison for collecting information for the Belarusian special services since 2022, mainly about Belarusian activists living in Lithuania, and passing it on to propagandist Ksenia Lebedeva.

