Preplah v Evropi: Putin odprl novo nevarno fronto

Ruski predsednik Vladimir Putin skuša destabilizirati Evropo z novim valom nezakonitih migracij, so prepričani v Bruslju. Nova odskočna deska za nezakonite migracije je vzhod Libije, kjer vlada Putinov zaveznik, general Halifa Haftar. Tja prihajajo tudi migranti iz neevropskih držav, ki so predtem neuspešno skušali priti v EU iz Belorusije in Rusije.

Na grški počitniški otok Kreta trenutno ne prihajajo le turisti, temveč v zadnjih mesecih narašča tudi število nezakonitih migrantov. Samo ta teden jih je bilo več kot dva tisoč.

Novo žarišče na vzhodu Libije

Medtem ko se je število na vseh drugih migracijskih poteh zmanjšalo, v nekaterih primerih znatno, se na osrednji sredozemski poti povečuje. Razlog: v Libiji, natančneje v vzhodni Libiji, nastaja novo žarišče nezakonitih prehodov v Evropo, piše švicarski Aargauer Zeitung.

Na vzhodu Libije ne vlada mednarodno priznana vlada v Tripoliju, temveč libijski vojskovodja general Halifa Haftar, ki vlada iz Bengazija. Haftar se je v 70. letih prejšnjega stoletja usposabljal v Sovjetski zvezi in je stari zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zaprtje meja EU z Belorusijo in Rusijo

Po mnenju EU Putin zdaj to zavezništvo izkorišča za destabilizacijo Evrope z novim valom nezakonitih migracij. Isto metodo je že uporabil s Finsko, Poljsko in baltskimi državami. Putin je mesece vabil migrante iz globalnega juga v Rusijo in nekatere od njih pošiljal skozi Belorusijo na evropsko mejo.

Na vzhodu Libije, od koder migranti odhajajo proti evropskim obalam, vlada general Halifa Haftar, ki se je pred desetletji šolal v Sovjetski zvezi. Foto: Guliverimage

Poljska in druge države so se odzvale z velikimi naložbami v varnost meja in večinoma z zaprtjem meje. Nekateri migranti so obtičali na nikogaršnji zemlji med Belorusijo in Poljsko. Zdaj se Putin, glavni tihotapec, obrača proti Libiji, piše švicarski medij.

Belorusija in Rusija pošiljata migrante v Libijo

"Vidimo, da Rusija in Belorusija deportirata ljudi v Libijo z edinim namenom, da jih pripeljeta v Evropo," je na nedavni razpravi v Bruslju dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner. To oblasti v Moskvi in Minsku počneta s pomočjo neke beloruske letalske družbe, ki ljudi prevaža neposredno v vzhodno Libijo, od koder se nato odpravijo v Evropo. To je seveda nesprejemljivo, je dejal Brunner.

Skoraj vsi čolni z nezakonitimi migranti odplujejo iz pristaniškega mesta Tobruk na vzhodu Libije. Prihodi v Grčijo iz vzhodne Libije so se povečali za 173 odstotkov. Na Kreti se je število v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 350 odstotkov. Grčija je zato nedavno v libijske teritorialne vode poslala patruljirat dve fregati in spremljevalno ladjo.

Delegacija EU ne more do generala Haftarja

V torek je komisar za migracije Brunner odpotoval v Libijo skupaj z ministri iz Grčije, Italije in Malte, da bi se o težavah osebno pogovoril s Haftarjem. Vendar ni prišlo tako daleč. Delegacija EU se je lahko pogovorila z vlado v Tripoliju, vendar ni mogla priti do Haftarja na vzhodu države.

Od začetka leta do zdaj je na Kreto prišlo okoli devet tisoč migrantov, kar je 350-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Foto: Guliverimage

Potovanje se je končalo na letališču v Bengaziju. Evropejce so razglasili za nezaželene in jih takoj izgnali iz države. Haftar je evropsko delegacijo označili za kršitelje nacionalne suverenosti, ker bi morali predhodno dobiti njegovo dovoljenje za vstop v Libijo. Haftarjev namen je očitno izsiliti EU, da bi uradno priznala njegovo vlado.

Grčija zamrznila obravnavo prošenj za azil

Zaradi velikega dotoka nezakonitih migrantov je Grčija v sredo sporočila, da vsaj tri mesece ne bo obravnavala prošenj za azil migrantov, ki so v državo prispeli iz severne Afrike.

Vsi nezakoniti migranti, ki bodo prispeli v Grčijo z ladjami oziroma čolni iz severne Afrike, bodo aretirani in pridržani, je dejal konservativni grški premier Kiriakos Micotakis.