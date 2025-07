Trump zagrozil Putinu glede Ukrajine: Moskvo bom razbil na prafaktorje

Prestolnico države svojega velikega prijatelja bi razbil z bombami

"Če greš v Ukrajino, bom Moskvo zbombardiral na prafaktorje, ne bom imel druge izbire," je v dve minuti in 43 sekund dolgem zvočnem posnetku, ki ga je objavil ameriški medij CNN, na dogodku leta 2024 dejal zdajšnji predsednik ZDA, takrat pa še predsedniški kandidat Donald Trump.

Po njegovih besedah se je Vladimir Putin na grožnjo odzval z besedami, da mu ne verjame. "Vendar mi je verjel desetodstotno," je prepričanje izrazil Trump.

Donald Trump je v zadnjih letih večkrat poudarjal, da ima z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zelo dober odnos. Foto: Bela hiša

Ob tem je spet ponovil, da sta z ruskim predsednikom zelo dobra prijatelja. Takratnega predsednika ZDA Joeja Bidna je tudi znova obtožil šibkosti ter zagotovil, da se vojni v Ukrajini in Gazi ne bi nikoli zgodili, če bi bil sam predsednik ZDA v prejšnjem mandatu.

Grozil tudi Kitajcem



Podobno naj bi Donald Trump glede na zvočni posnetek zagrozil tudi kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu, in sicer zaradi domnevnih priprav Kitajske za invazijo na Tajvan, ki si ga Kitajska že dolgo želi priključiti matični državi.



Trump naj bi Šiju domnevno zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru kitajske invazije na Tajvan bombardirale Peking. "Mislil je, da sem nor, a nikoli nisva imela težav," je njun domnevni pogovor opisal Trump.

Trump zelo kritičen do Putina: Ubija preveč ljudi

Ameriški predsednik Donald Trump je bil v torek v Beli hiši sicer znova kritičen do ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega odziva na prizadevanja ZDA za končanje vojne v Ukrajini, je poročal portal ameriške televizije CNBC.

Kot je dejal Donald Trump, je Putin v pogovorih izjemno prijazen, a se nato izkaže, da to nima nikakršnega pomena. Foto: Guliverimage

"Putin nam servira veliko neumnosti. Ves čas je zelo prijazen, a se nato izkaže, da to nima nikakršnega pomena. Putin z ljudmi ne ravna prav. Ubija preveč ljudi," je na srečanju z uradniki v Beli hiši povedal Trump. Dodal je, da premišljuje o tem, ali bi v senatu podprl predlog o dodatnih sankcijah proti Rusiji.

Ukrepi: drakonske carine za ruske trgovinske partnerje in novo orožje za Ukrajino

V skladu s predlogom, katerega glavna predlagatelja sta republikanski senator Lindsey Graham in demokratski senator Richard Blumenthal, bi ZDA med drugim uvedle 500-odstotne carine za države, ki kupujejo rusko nafto in plin, poroča tiskovna agencija Reuters.

Trump je napovedal tudi, da bodo ZDA Ukrajini dobavile dodatno orožje. Podrobnosti o količini orožja in tem, kdaj ga bodo dobavili Ukrajini, ni razkril, je pa dejal, da bo šlo predvsem za obrambno pomoč.

Ameriški časnik Wall Street Journal je v torek ob sklicevanju na dva uradnika poročal, da naj bi Trump zdaj razmišljal o dobavi dodatnega sistema patriot (na fotografiji) Ukrajini, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Prvič od prevzema predsedniškega položaj bi Trump tako odobril dobavo večjega oborožitvenega sistema Kijevu. Foto: Reuters

Njegove izjave so sicer sledile nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino zaradi skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja preveč zmanjšale. Med drugim naj bi po poročanju ameriških medijev ustavili tudi dobave raket za sisteme patriot, ki predstavljajo ključno orožje v boju proti ruskim napadom iz zraka.