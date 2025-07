Novo britansko tajno orožje proti ruskim podmornicam

V času naraščajočih napetosti z Rusijo se grožnja morskih min in sovražnih podmornic znova znatno povečuje. Zdaj se Velika Britanija odziva z vstopom v novo dobo pomorskega vojskovanja - z brezpilotnimi lovci na mine, imenovanimi sweep, piše nemški medij Focus.

Nove minolovce lahko upravljajo tudi s kopnega

Sistem za odstranjevanje min sweep je bil razvit za nevtralizacijo sodobnih morskih min, vključno s tistimi, ki se odzivajo na magnetne ali akustične signale in posebej ciljajo na podmornice ali vojne ladje. Avtonomne minolovce izdeluje britansko podjetje TKMS Atlas.

Fotografija uporabe novih minolovcev britanske kraljeve mornarice:

A crucial milestone...



The #RoyalNavy is now able to deploy crewless minesweeping equipment to hunt and destroy mines for the first time.



Read more: https://t.co/8K0FrBv9d9 pic.twitter.com/jv99ZJ1ybb — Royal Navy (@RoyalNavy) July 4, 2025

Novi minolovci združujejo brezpilotna površinska plovila z daljinsko vodenimi eksplozivnimi napravami. Upravljajo jih s kopnega ali s poveljniških mest na morju, ne da bi se posadke morale izpostaviti neposredni nevarnosti. To omogoča zavarovanje morskih poti brez tveganja človeških življenj.

Za boj proti ruskim podmornicam in za zaščito pred napadi na podvodne kable

Po poročanju britanskega časopisa Telegraph so sistemi namenjeni predvsem za boj proti grožnjam ruskih podmornic in morebitnim napadom na podvodno infrastrukturo, kot so internetni kabli.

Ruske podmornice pogosto opazijo v britanskih vodah, nazadnje, v sredo, pa so opazili podmornico Novorosijsk, ki so jo v Rokavskem prelivu spremljali britanski mornariški helikopterji in vojna ladja, še piše Focus.