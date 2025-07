Ukrajina razkrila: Tega človeka smo iskali zelo dolgo. Dobil bo svoje.

V ponedeljek, 8. julija 2024, je Rusija izvedla enega najbolj smrtonosnih napadov na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022. Osrednja tarča napada z okrog 40 križarskimi raketami tipa Kh-101 je bila ukrajinska prestolnica Kijev, zadeti pa so bili tudi kraji Dnipro, Krivi Rog, Kramatorsk in Slovjansk.

Prizor pred bolnišnico Ohmatdit kmalu po ruskem napadu s križarskimi raketami. Foto: Reuters

V napadu je skupno umrlo kar 36 ljudi, civilistov, najmanj 140 oseb pa je bilo ranjenih. Napad je v svetovni javnosti še posebej odmeval zato, ker je bila zadeta tudi kijevska otroška bolnišnica Ohmatdit, največja pediatrična klinika v Ukrajini.

Prizor pred bolnišnico Ohmatdit kmalu po ruskem napadu s križarskimi raketami. Na pomoč otrokom so ob reševalnih službah prihiteli tudi okoliški prebivalci. Foto: Reuters

Večji del bolnišnice je bil uničen

Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo v napadu uničenih kar 60 odstotkov poslopja bolnišnice, med drugim osem oddelkov za specializirano kirurgijo, pet oddelkov za onkologijo, dve enoti intenzivne nege in oddelek za radiologijo. V času napada je bilo v bolnišnici 627 otroških pacientov in približno 600 članov osebja klinike.

Ena od mam dekleta, ki se je zdravilo v bolnišnici Ohmatdit, kmalu po ruskem napadu. Foto: Reuters

Kot po čudežu je zadetek bolnišnice – Ukrajina trdi, da jo je uničila ruska križarska raketa, Rusi pa so krivdo zvalili kar na Ukrajino in trdili, da je bolnišnico zadela raketa ukrajinske protizračne obrambe – terjal samo dve smrtni žrtvi, ranjenih pa je bilo okrog 50 pacientov in članov osebja.

Ukrajinski vojaški obveščevalci - to je človek, ki je zagrešil vojni zločin

Ukrajinska obrambna obveščevalna služba je danes, ob obletnici napada na otroško bolnišnico v Kijevu, razkrila identiteto ruskega vojaškega poveljnika, ki je po njihovih navedbah odigral ključno vlogo v dogodkih 8. julija 2024. Ukrajinske oblasti napad na pediatrično kliniko sicer obravnavajo kot vojni zločin.

Del kompleksa pediatične klinike Ohmatdit nekaj dni po napadu. Foto: Reuters

To je bil major Denis Oleksijovič Šejnov, vodja specialne inženirske službe 121. polka regimenta težkih bombnikov, ki spada pod 22. divizijo težkih bombnikov.

Šejnov je bil po navedbah ukrajinskih vojaških obveščevalcev odgovoren za izbiro in tehnično pripravo križarskih raket Kh-101, ki so jih na ukrajinska mesta izstrelili ruski strateški bombniki.

Denis Oleksijovič Šejnov z družino. Obraza otrok so ukrajinski obveščevalci zakrili. Foto: DIU

Ukrajinci so ob tem objavili tudi vse osebne podatke majorja Šejnova, kot so njegov rojstni datum, številka potnega lista, domači naslov in ime njegove soproge. Razkrili so tudi, da ima sina in hčer, njunih imen pa niso objavili javno. Prav tako so na fotografijah Šejnova z družino zakrili obraza majorjevih otrok.

"Ukrajinska obveščevalna služba ponovno poudarja: vsak vojni zločin, storjen proti ukrajinskemu ljudstvu, bo pravično kaznovan," so še obljubili.