Tihanovski pozval Trumpa k pomoči za izpustitev beloruskih političnih zapornikov

Izčrpan in v solzah je dan po izpustitvi iz zapora v litovski prestolnici Vilnius na novinarski konferenci izpostavil, da ima "Trump zdaj moč in priložnost, da z eno samo besedo osvobodi vse politične zapornike v Belorusiji". Prosil ga je, naj to stori in "izreče to besedo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih beloruske nevladne organizacije za človekove pravice Pomlad (Vjasna) je v zaporih te vzhodnoevropske države še vedno več kot tisoč političnih zapornikov.

Zdaj 46-letni Tihanovski je izrazil upanje, da se bo vrnil v Belorusijo, da pa še ne ve, kdaj.

Izpostavil je, da je bil več kot pet let zaprt v samici in bil popolnoma izoliran. "Imam zelo malo informacij in zdaj moram izvedeti veliko stvari," je dodal in dejal, da njegova žena Svetlana Tihanovska ostaja voditeljica opozicije.

Svetlana Tihanovska je postala voditeljica beloruske opozicije v izgnanstvu, potem ko so ga zaprli leta 2020 v času, ko je kot vodja opozicije kandidiral na predsedniških volitvah. Prijeli so ga le nekaj dni pred volitvami. Leta 2021 so ga obsodili na več kot 20 let zapora zaradi organizacije nemirov in spodbujanja sovraštva ter neposlušnosti.

Njegovo kandidaturo je nato prevzela Svetlana, a je na volitvah znova slavil dolgoletni avtokratski voditelj Aleksander Lukašenko. Volitev sicer večina članic EU, vključno s Slovenijo, zaradi nepravilnosti ni priznala kot legitimnih.

Številni pozitivni odzivi ob izpustitvi

Tihanovskega in 13 političnih zapornikov je Belorusija v soboto izpustila nekaj ur po srečanju Trumpovega odposlanca Keitha Kellogga z Lukašenkom v Minsku. To je bil najvišji obisk iz Washingtona v več letih, še navaja AFP.

Svetlana Tihanovska se je v soboto za izpustitev moža zahvalila Trumpu, Kelloggu in evropskim zaveznikom.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je novico o izpustitvi Tihanovskega v soboto na družbenem omrežju X označila za močan simbol upanja za vse politične zapornike v Belorusiji.

Tudi slovensko zunanje ministrstvo je danes na omrežju X izrazilo veselje ob novici o izpustitvi. Ob tem je poudarilo, da ostaja v beloruskih zaporih še veliko političnih zapornikov, ki jih morajo vse izpustiti.