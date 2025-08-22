Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Petek,
22. 8. 2025,
15.46

Osveženo pred

30 minut

OnlyFans lastniku izplačal za 700 milijonov dolarjev dividend

Avtor:
A. P. K., STA

OnlyFans | Družba, ki ima sedež v Londonu, večino prihodkov pa ustvari v ZDA, je zabeležila 683,6 milijona dolarjev dobička pred davki, štiri odstotke več kot leto prej. | Foto Shutterstock

Družba, ki ima sedež v Londonu, večino prihodkov pa ustvari v ZDA, je zabeležila 683,6 milijona dolarjev dobička pred davki, štiri odstotke več kot leto prej.

Foto: Shutterstock

Spletna platforma OnlyFans je lastniku, ukrajinsko-ameriškemu poslovnežu, lani in letos izplačala za 522 milijonov funtov oz. okoli 700 milijonov dolarjev (603 milijone evrov) dividend. Prihodki so lani glede na leto prej porasli za devet odstotkov na 1,4 milijarde dolarjev, potem ko je platforma ustvarjalcem vsebin plačala 5,8 milijarde dolarjev.

Število uporabnikov z uporabniškim računom, ki plačujejo za dostop do vsebin, je medletno poraslo za 24 odstotkov na 377,5 milijona. Vsebine je za platformo ustvarjalo 4,6 milijona oseb, 13 odstotkov več kot predlani. Od naročnikov je platforma prejela za okoli 7,2 milijarde dolarjev naročnin, od česar je 5,8 milijarde dolarjev (pet milijard evrov) izplačala ustvarjalcem vsebin, je nemška tiskovna agencija dpa povzela poročanje agencije PA Media.

Družba, ki ima sedež v Londonu, večino prihodkov pa ustvari v ZDA, je zabeležila 683,6 milijona dolarjev (589,2 milijona evrov) dobička pred davki, štiri odstotke več kot leto prej.

OnlyFans – platforma, na kateri posamezniki objavljajo fotografije in posnetke na različne teme, med drugim tudi takšne z eksplicitno erotično vsebino, za svoje naročnike – je v lasti družbe Fenix International, katere lastnik je ukrajinsko-ameriški poslovnež Leonid Radvinsky. Felix International je lani prejel za 497 milijonov evrov, nato pa med decembrom in aprilom še za 204 milijonov dolarjev (175,8 milijone evrov) dividend.

