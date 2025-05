Na poziv finančne uprave (Furs) k ustrezni registraciji dejavnosti objavljanja vsebin na plačljivi platformi za odrasle OnlyFans se je odzvalo le nekaj zavezancev. V začetku leta so tako začeli posamične nadzore in uvedli več kot 80 prekrškovnih postopkov. Večina je še v teku, za zdaj pa so obračunali 133 tisoč evrov dodatnih obveznosti.

Že decembra napovedali lov

S finančne uprave so decembra lani sporočili, da so prek mednarodne izmenjave podatkov pridobili natančne podatke o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans za več let, ter da nameravajo v začetku leta 2025 izvesti poostren nadzor.

Od nekaj sto podjetnikov registriranih le 20 odstotkov

Po njihovih podatkih gre za nekaj sto slovenskih rezidentov, od katerih jih ima dejavnost registrirano manj kot 20 odstotkov. Vse, ki objavljajo na tej platformi, so pozvali, naj preverijo, ali so ustrezno registrirani in ali so napovedali vse na ta način dosežene dohodke. Tistim, ki tega še niso storili, so dali čas do 31. decembra 2024.

Dohodke prijavili le trije

Odziv na javen poziv je bil slab, do izteka roka so dejavnost naknadno priglasili in tovrstne dohodke za nazaj napovedali le trije zavezanci. Za vse preostale, ki torej niso ustrezno priglasili dejavnosti in napovedali vseh dohodkov z uporabo instituta samoprijave, so tako na Fursu začeli prekrškovne postopke in jim poslali prva obvestila o prekršku.

"V začetku tega leta smo začeli posamične nadzore glede spletne platforme OnlyFans in posamične nadzore glede drugih platform, v nadaljevanju leta bomo uvedli dodatne nadzore in morebiti tudi individualne pozive prek eDavkov," so sporočili s Fursa.

V zvezi z dohodki ustvarjalcev vsebin na spletni platformi OnlyFans so doslej uvedli 21 nadzorov davka iz dejavnosti, 24 nadzorov dela na črno ter več kot 80 prekrškovnih postopkov dela na črno. V pretežnem delu nadzorov se ugotavljajo nepravilnosti, da zavezanci dohodkov iz naslova ustvarjanja vsebin na spletni platformi niso vključili med prihodke iz dejavnosti ter niso obračunali in plačali DDV kot prejemnik storitve, so pojasnili.

Ulovili več kot sto tisoč evrov

Večina nadzorov davka iz dejavnosti je še v teku, do konca marca je bilo zaključenih pet. V tem okviru je bilo obračunanih za skupaj 133.254,61 evra dodatnih obveznosti.

Od 24 uvedenih nadzorov dela na črno je zaključenih šest. Od teh so nepravilnosti ugotovili v 83 odstotkih. Na Fursu so ob tem potrdili, da so se osebe, pri katerih se vodijo postopki dela na črno in nadaljujejo dejavnost, ustrezno prijavile v eni izmed organizacijskih oblik.

Ker so številni postopki še v teku, o višini izrečenih sankcij in odvzetih protipravno pridobljenih premoženjskih koristi do pravnomočno izrečenih odločitev v postopku o prekršku še ne morejo govoriti, so dodali.

Zaslužili več kot deset milijonov evrov

Po podatkih, s katerimi razpolaga Furs, je v zadnjih nekaj letih prihodke prek platforme OnlyFans dosegalo nekaj sto slovenskih rezidentov, ki so na ta način ustvarili več kot deset milijonov evrov prihodkov. Rekorder je v nekaj letih ustvaril več kot milijon evrov prihodkov.