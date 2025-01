Furs: Svoje prihodke z OnlyFans prijavili le trije uporabniki

Finančna uprava (Furs) je že oktobra 2024 opozorila, da namerava izvesti poostren nadzor pri fizičnih osebah, ki prejemajo dohodke na plačljivi platformi za odrasle OnlyFans. Uporabnike so k prijavi ponovno pozvali v začetku decembra, čas za priglasitev dejavnosti in prijavo vseh dohodkov so imeli do konca leta 2024.

Forbes poroča, da so do 31. decembra tovrstno dejavnost in dohodke priglasili le trije uporabniki, vse preostale pa bo očitno doletela globa oziroma odvzem premoženja zaradi dela na črno. Globa lahko sega vse do 26 tisoč evrov.

Nadzore že izvajajo

Ciljno usmerjene nadzore so, kot so napovedali v začetku decembra, z začetkom novega leta že začeli izvajati. Nadzori so usmerjeni tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta.

Slovenski ustvarjalci vsebin na OnlyFans so v zadnjih letih na ta način skupno ustvarili več kot deset milijonov evrov prihodkov. Rekorder je ustvaril več kot milijon evrov prihodkov, so še povedali na Fursu.