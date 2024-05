Znana Slovenka razkrila, koliko zasluži na OnlyFans

Voditelja šova Kolo sreče Klemen Bučan in Nataša Naneva sta ta teden med tekmovalci gostila tudi Laro Goršek Kos, ki jo slovensko občinstvo pozna predvsem po udeležbi v različnih resničnostnih šovih. Priznala je, da ji prav ta prepoznavnost zdaj pride še kako prav na spletni platformi OnlyFans, kjer s sledilci deli svoje vsebine.

"Ker že imam prepoznavnost, mi ni treba veliko delati na promociji," je povedala: "Večina deklet, ki gre na OnlyFans platformo, naj gor predstavljajo jogo ali erotične videoposnetke, kot jih imam sama, mora veliko delati na promociji. Ena Jožica iz Ljubljane, ki je nobeden ne pozna, težko doseže takšno populacijo. Jaz pa že samo s tem, da sem tukaj, veliko naredim."

"Lahko bi šla trikrat na leto na Bali"

Voditelja Klemna Bučana je zanimalo, zakaj bi nekdo plačal za ogled Larinih vsebin. "Kakšne pa so, zakaj bi se neki povprečni človek naročil na te fotografije. Kaj imaš? Kako se slikaš? Delaš malo na kmetiji ali v spodnjem perilu? Kako je to videti?" jo je vprašal.

"Najbolje bi bilo, da bi se prijavil in pogledal," mu je hudomušno odvrnila Lara in nasmejala vse v studiu. V nadaljevanju je Klemna zanimalo še, koliko s tem zasluži. "Toliko, da plačam vse prispevke in normalno živim. Ne bom rekla, da sem bogata, ker pač nisem, ker imam konje in oni veliko pojejo. Če ne bi imela konjev, bi pa lahko šla trikrat na leto na Bali," je razkrila Lara.