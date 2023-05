Slovenci na svetovni lestvici med deseterico najbolj obsedenih z OnlyFans

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsebine na platformi OnlyFans so med najbolj iskanimi v Avstraliji.

Nova raziskava je pokazala, da so Slovenci med 9. najbolj obsedenimi z vsebinami na platformi OnlyFans na svetu.

Ekipa Slingo je izvedla raziskavo, v kateri je preučila letno število iskanj vsebin povezanih z OnlyFans v Googlu v vsaki državi na deset tisoč prebivalcev, da bi na področju celotnega sveta določila državo, katere državljani so najbolj obsedeni z vsebinami na platformi OnlyFans. Preučili so tudi račune platforme OnlyFans in našli tri osebe, ki na njej zaslužijo največ.

OnlyFans je čez noč postala ena najbolj priljubljenih in donosnih spletnih platform, ki številnim nudi odličen vir zaslužka. Ljudje mesečno plačujejo za vsebine (fotografije, videoposnetke in prenose v živo), ki jih ustvarjajo predvsem YouTuberji, fitnes trenerji, modeli, ustvarjalci vsebin in javne osebnosti. Priljubljen je tudi pri ustvarjalcih vsebin za odrasle. Spletna platforma je bila ustvarjena leta 2016.

V tabelah je deset držav, kjer so uporabniki najbolj obsedeni z OnlyFans vsebinami in imena treh oseb, ki so v letu 2023 na platformi OnlyFans zaslužile največ.

Vsebine na platformi OnlyFans so med najbolj iskanimi v Avstraliji. Nekatere njihove manekenke, ki sicer služijo na platofrmi OnlyFans, bodo nastopile v novi resničnostni televizijski oddaji z naslovom Vzorni kmetje, v kateri bodo svoje glamurozno življenje zamenjale za naporno kmečko življenje na ovčji farmi v avstralski divjini.

Na drugem mestu je Finska, kjer so v Googlu zabeležili 6.422 letnih iskanj po vsebinah, povezanih z OnlyFans na deset tisoč ljudi.

Na tretjem mestu so ZDA, ki so imele glede na skupni obseg iskanja 190,9 milijona letnih iskanj v Googlu za OnlyFans, vendar pa na deset tisoč ljudi ta številka pade na 5.754 letno. ZDA imajo sicer največje gospodarstvo OnlyFans, z največjim številom uporabnikov na svetu in največ prometa na spletnem mestu.