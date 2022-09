Nevesta o svojem profilu na OnlyFans: Najprej bom objavljala fotografije oprsja, nato še ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.30, se je kot ena novih kandidatk ljubezenskemu eksperimentu pridružila tudi Morag. Novopečena britanska nevesta je sicer pred kratkim v intervjuju za revijo Closer oznanila, da si je ustvarila profil OnlyFans.

Morag je ena od prvoporočenih kandidatov, ki so nazadnje vstopili v britansko različico ljubezenskega eksperimenta. V njem je za moža vzela Luka, njuna skupna pot pa bo v naslednjih epizodah predstavljena na način, ki se je gledalcem priljubil že med gledanjem avstralske različiece šova.

Dvaintridesetletna Morag pa je nedavno v intervjuju za revijo Closer razkrila tudi, da si je ustvarila profil na platformi OnlyFans, kjer uporabniki lahko zaslužijo z objavo razgaljenih fotografij. Svojo odločitev je utemeljila: "Zelo rada se slačim, upam pa, da se bo to obrestovalo tudi za moj bančni račun. Upam, da mi bo to olajšalo plačevanje računov." Razkrila pa je tudi: "V svet sem poslala že veliko svojih golih fotografij in zelo sem presenečena, da nobena še ni prišla v javnost."

Britanska nevesta je podrobneje utemeljila, kakšne zaslužke pričakuje od platforme OnlyFans: "S tem denarjem si ne želim kupiti ferrarija ali dragih dizajnerskih kosov, saj nisem takšna ženska. Do smrti bom zvesto nakupovala v Primarku. Želim si samo kakšnih dodatnih tisoč funtov na mesec."

Morag pa je brez zadržkov izdala tudi, kakšne fotografije lahko pričakujejo obiskovalci njenega profila: "Z veseljem pokažem svoje prsi. Začela bom tako, nadaljevala pa s fotografijami svoje vagine." To pa je še dodatno podprla z naslednjo izjavo: "Veliko bolj se zabavam med snemanjem fotografij sebe, kot pa če bi morala s fotografijami prodajati določene izdelke. Instagram mi ne pomeni nič, saj raje delam fotografije svojih prsi."

Četudi je britanska nevesta zaposlena kot medicinska sestra na kliniki za male živali, je že od nekdaj vedela, da ji klasičen osemurni delovnik ne ustreza. "Sama sem velika zagovornica močnih žensk in tudi sama se vidim kot takšno. Raje se lotim tega, kakor da bi morala čakati na naslednjo sponzorsko ponudbo na družbenih omrežjih," je dodala.

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.30! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še epizodo najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se od ponedeljka do petka pričenja ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.