Na prvi zaključni slovesnosti so tekle solze

Zakonci so se pred finalno ceremonijo za en teden med seboj razšli, da so lahko v miru premislili o tem, kakšno odločitev bodo glede skupne prihodnosti svojemu izbrancu sporočili na zadnji slovesnosti. Vrnili so se v zavetje lastnega doma in prvič v času šova preživeli čas ločeno od partnerja. Vsak izmed njih je pretehtal, kaj se jim je zgodilo v preživetih skupnih tednih in ali so vzponi v tem času pretehtali padce.

Po ločenem tednu sta se prva na finalni slovesnosti ponovno srečala Matt in Daniel. V času eksperimenta je njuna zveza veljala za eno najuspešnejših, četudi je med njima kar 12 let razlike. Največjo polemiko je za oba predstavljalo predvsem to, kje bosta živela, če ostaneta skupaj tudi po koncu eksperimenta. Daniel namreč prihaja iz Severne Irske, Matt pa iz Yorkshira, vsak od njiju pa si je želel ostati v domačem kraju.

Prvi je svojo finalno odločitev razkril Matt, ki je priznal, da je Daniel zanj vse, kar si je v življenju želel: "Ljubim te. Si moj najboljši prijatelj, partner v zločinu in najpomembnejše, partner, ki si ga želim v življenju. Nadaljujva najino pot skupaj."

Foto: Printscreen

Daniel pa je s svojo zaobljubo privabil solze v oči svojemu ženinu, saj je ostro začel in sprva izpostavljal njune razlike: "Praviš, da bi se zame preselil na Severno Irsko, ampak ali bi me zato zasovražil, ker bi te ločil od prijateljev in družine? Kaj pa, če bi se jaz preselil k tebi in sčasoma to obžaloval? Oba si želiva tudi družine, ampak bojim se, da najin časovni okvir postaja vedno večji."

Naposled pa je le pomiril svojega zaskrbljenega ženina, saj mu je dejal: "Resnica je, da sem vate zaljubljen. Moja čustva so postajala iz dneva v dan večja. Največja ovira med nama je razdalja, a ti si me v času eksperimenta naučil, da lokacija ni definicija doma, temveč je to oseba, s katero si dom deliš. Eksperiment je bil s teboj neverjetna izkušnja in komaj čakam, da skupaj nadaljujeva pot tudi v resničnem svetu."

Finalne ceremonije pa sta se za njima udeležila še Franky in Marilyse. Tudi onadva sta se odločila, da eksperiment zapustita kot par. Njima sta z razkritjem končnih odločitev sledila še Amy in Joshua. Videli smo lahko samo del Amyjine zaobljube, ki se je končala z: "Vprašala sem se, kakšen smisel ima ostati s tabo?"

Kakšna bo njena končna odločitev in odločitev Joshue, pa izveste že v nocojšnji epizodi.

