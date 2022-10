Že drugič odhajajoča nevesta je bila v resničnem življenju kaznovana za ta zločin

Alexis je v ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo sprva vstopila z Jordonom. Četudi sta se zakonca nekoliko povezala po poročnem obredu, pa so bili medeni tedni na Maldvih zanju vse prej kot sanjski. Spori so se vrstili, eksplozijo čustev pa ste lahko videli tudi na prvi ceremoniji, ko je Jordon razkril, da je Alexis prevaral z drugo kandidatko in da bi v šovu rad ostal zaradi te.

A Alexis se ni vdala. Na prvi skupni večerji, ki so se je kandidati v šovu udeležili dan pred omenjeno ceremonijo, je namreč spletla vez z Antom. Ant je bil sprva poročen z Nikito, a so ju strokovnjaki na prvi ceremoniji poslali domov zaradi agresivnega obnašanja njegove neveste. Ant in Alexis sta se nato odločila raziskati, ali bo prvim iskricam sledilo kaj več, zato sta eni od strokovnjakinj predlagala, da bi se v eksperiment vrnila kot par. Ta je njuno željo odobrila, povratek pa za novi par ponovno ni bil uspešen.

Na ceremoniji, ki ste jo gledalci lahko spremljali nazadnje, sta se namreč oba odločila, da eksperiment zapustita. "Ne bom se pretvarjal, da nekaj čutim, in jo zavajal," je dejal Ant. Alexis pa je pojasnila: "Noče se me dotakniti, zato se neprestano sprašujem, kaj je narobe z menoj. Mislila sem, da sva ekipa, a sem se motila."

Alexis tudi v drugem poskusu ni našla ljubezni v šovu. Foto: Printscreen

Nesreča v ljubezni pa Alexis ni tuja. Že samo v šovu je imela dva neuspela poskusa na tem področju, že pred tem pa je bila v razmerju z zločincem, za katerega je zločin zakrivila tudi sama. Njen fant Kayode Oshin je namreč prestajal zaporno kazen, ona pa mu je med enim izmed obiskov v zapor poskušala pretihotapiti konopljo, ki jo je skrila v svoj nedrček, a so jo kriminalisti zasačili.

O tem je povedala: "Vem, da se sliši slabo, ampak tam, od koder prihajam, aretacija v povezavi z drogami ni tako nenevadna. Vedela sem, da je to, kar bom storila, narobe, in moje srce je bilo kot noro, ampak bila sem zaljubljena in želela sem mu pomagati." Za svoj zločin je Alexis prejela tri mesece in pol pogojne kazni ter 150 ur družbeno koristnega dela. Po tem je prekinila razmerje.

