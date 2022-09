Kako je britanska nevesta dosegla takšno transformacijo v enem mesecu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga od ponedeljka do četrtka lahko na Planetu spremljate po oddaji Exatlon, sta v novem svežnju kandidatov vstopili tudi Marilyse in Amy. Skupaj sta pričeli sodelovati tudi v resničnem življenju, kar je privedlo do velike transformacije Amy.

Marilyse je v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo poročena s Frankyjem, Amy pa s Joshuo. Novopečeni britanski ženi sta se sicer spoznali v šovu, sodelujeta pa tudi zunaj njega. V resničnem življenju je Marilyse namreč osebna trenerka, zato se je nanjo z željo po izgubi kilogramov obrnila tudi Amy.

Marilyse ji je z veseljem priskočila na pomoč, Amyjin napredek pa je delila tudi na družbenem omrežju Instagram.

Pod objavo je zapisala: "Pred enim mesecem je pri meni začela trenirati tudi moja Amy. Njen delovni urnik ji sicer ne dopušča veliko prostega časa, zato sva najprej oblikovali prehranski načrt. Amy ima namreč veliko strast do kuhanja, ker mi je velikokrat kaj skuhala tudi v šovu Poroka na prvi pogled. Amy sem tako izbrala raznolike in okusne jedi, ki ustrezajo zahtevam njene diete. S predanostjo in zavezanostjo prehranjevalnemu načrtu je Amy dosegla ogromno razliko že v enem mesecu, kar lahko vidite tudi v objavi. Zelo sem ponosna nanjo!"

Dodala pa je še: "Ko se bo Amyjin delovni urnik malce umiril, bom zanjo pripravila še načrt vadbe, ki bo bistveno dopolnil njen trenutni napredek."

Amy je priznala, da ji je Marilyse zelo pomagala s prehranjevalnim načrtom, saj je sicer sama občasno žrtev čustvenega prenajedanja. "To imam zdaj pod nadzorom, še vedno pa se kakšen dan tudi pregrešim. Sicer pa se načrta prehranjevanja držim, recepti pa so tudi zelo okusni. Že samo s to spremembo sem izgubila kar nekaj kilogramov, zdaj pa se bom lotila tudi rednih vadb,” je še zadovoljno dodala. Po njenih zadnjih objavah na družbenem omrežju Instagram je moč opaziti rezultate, saj je Amy videti bistveno spremenjena, udeležuje pa se tudi maratonov.

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka takoj po koncu oddaje Exatlon. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.