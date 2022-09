To sta nova tekmovalca v Exatlonu #video

Potem ko sta se od tekmovanja žal morala posloviti kar dva tekmovalca, sta ekipi dobili tudi novi okrepitvi. Modri ekipi Jadran se je pridružil Tadej Ambrožič, k Triglavu pa je prišel Angel Stratorski. Kdo sta nova tekmovalca, si lahko pogledate v spodnjih predstavitvah.

Angel Stratorski, 21 let, študent, Nova Gorica:

21-letni Angel Stratorski prihaja iz Nove Gorice in je študent. Na Exatlon se je prijavil, ker gre za športni šov, sam pa obožuje adrenalin, obožuje tekmovalnost, obožuje zmage. Prepričan je, da v ekipo lahko prinese tekmovalnost, novo energijo, novo zagnanost in kar je najpomembnejše – točke na poligonih. "Svoji ekipi bom angel, za nasprotnike pa velika težava," je obljubil pred vstopom v šov.

Tadej Ambrožič, 30 let, akrobat, Mirna peč:

Vzdevek 30-letnega Tadeja Ambrožiča iz Mirne peči je Ambro. Ukvarja se z akrobatskim zabijanjem, obožuje tudi "outdoor" športe in rad ustvarja nove stvari. Ravnokar se ukvarja s preurejanjem svojega kombija v avtodom. Njegovo vodilo je, da poskuša najti užitek v vsem, kar počne. Zase pravi, da je ekipni človek, želi, da je ekipa zbrana, da je najboljša in da daje vse od sebe. "Moje vrline so hitrost, norost in dober odriv, s katerim bom skočil vse do zmage," je napovedal pred vstopom v Exatlon.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

