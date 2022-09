Smeh do solz: tako so v Exatlonu za nos potegnili sotekmovalca #video

V Exatlonu, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, imajo tekmovalci zelo naporen urnik tekem na poligonih, vseeno pa si vzamejo čas za sprostitev in smeh. Tako si včasih privoščijo katerega od sotekmovalcev.

Pred včerajšnjo prvo tekmo za obstoj so tekmovalci dobili nekaj, kar so dolgo in nestrpno čakali. Obe ekipi je obiskal frizer, ki je poskrbel, da bodo fantje na prihodnjih poligonih še bolj aerodinamični. Pri Triglavu so to priložnost izkoristili za to, da so za nos potegnili sotekmovalca Klemna Kopino, ki je frizerja najbolj nestrpno pričakoval.

Ker Klemen rad dolgo spi, je Tim predlagal potegavščino, in sicer da mu rečejo, da se jim mudi na tekmo in da je zamudil frizerja.

Fantom je frizer uredil pričeske, nato so se preoblekli v drese in šli zbudit Klemna. Ta je že pomislil, da gre za potegavščino, a so ga spodaj v dnevni sobi vsi pričakali v dresih, zatem pa je opazil še, da so vsi že postriženi.

Ob tem je bil kar nekoliko v šoku. Ker si je sam najbolj od vseh želel frizerja, oni pa ga niso zbudili, je bil zelo razočaran. Trenutek zatem se je za njegovim hrbtom pojavi frizer in Klemnu je pošteno odleglo. Smeha ob tem ni manjkalo, Klemen pa je bil zadovoljen, da je frizer tudi njemu uredil pričesko. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.