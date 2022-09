Je tekmovalka v Exatlonu res podobna tej filmski zvezdnici? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure, ki jo lahko na Planetu ujamete vsako soboto 19.45, so voditeljica Jasna Kuljaj ter strokovna komentatorja Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirali zanimivo dogajanje v drugem tednu Exatlona. Voditeljica je med drugim dejala, da je ena od tekmovalk zelo podobna ameriški filmski zvezdnici.

"Ali sta opazila, da je ena naša tekmovalka pri modrih podobna znani ameriški igralki?" je Jasna Kuljaja v oddaji vprašala sokomentatorja. Fantoma se niti sanjalo ni, na koga Jasna misli, nato pa jima je pokazala fotografijo igralke Sandre Bullock. Ko sta poleg zagledala še fotografijo exatlonovke Andreje Košir, sta takoj opazila podobnost.

Chorchyp je nato povedal, da pri ljudeh sicer bolj opazi podobnosti na energetski ravni, zato ga Andreja bolj spominja na neko drugo znanko, ki ima sicer svetle lase, ampak oddaja zelo podobno energijo in se podobno vede.

Trije komentatorji so poudarili, da je Andreja lahko navdih marsikomu, saj kljub težki diagnozi vztraja in se bori. Za njeno bolezen so v prejšnjem tednu izvedeli tudi tekmovalci iz rdeče ekipe, še posebej Teja pa ji je ob razkritju namenila nekaj zelo lepih besed.

Vsi trije komentatorji so se strinjali, da je Andreja s svojo vztrajnostjo in nepopustljivostjo lahko zelo dober zgled marsikomu. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

