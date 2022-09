"Nisem okusila Exatlona, ki sem si ga želela" #video

V petek smo se v izločitveni tekmi prvič poslovili tudi od ženske tekmovalke v letošnji sezoni Exatlona. Pred izločitveno tekmo pa sta svoj boj zaradi poškodb morali predati kar dve tekmovalki: Teja iz rdeče ekipe in Tjaša iz modre.

Teja pravi, da je bil sin malce razočaran nad njenim hitrim prihodom domov, hči pa je bila vesela, da je nazaj. V Exatlonu jo je mami klical tudi Jan Klobasa, s tekmovalcem sta se res navezala drug na drugega, pravi Teja.

Tjaša pa nikoli ne bo pozabila modre ekipe in druženja v baraki. V vili se lahko vsak umakne v drug prostor, v baraki tega ne moreš, pravi Tjaša. Tam se lahko umakneš le v en prostor, to je stranišče. Zato meni, da so bili bolj povezani kot rdeča ekipa, kot morebitno favoritko pa vidi sotekmovalko Karolino, a obe gostji sta bili mnenja, da je pred njimi še veliko tekem in pritiska, zato je o favoritih nehvaležno govoriti.

Nocoj ob 20. uri pa nas čaka boj tedna; kdo bo tokrat osvojil vilo? Modri so že pošteno naveličani barake, zato si zmage želijo bolj kot vse drugo. Boris oziroma Ris, kot mu pravijo, pa je napovedal, da bomo zdaj videli njegov pravi obraz, saj si želi le zmagoslavnega skoka v bazen.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

