Čustveno slovo Anamarije od Exatlona #video

Tudi drugi teden Exatlona, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, se je zaključil z izločitvenim dvobojem. Za obstanek v šovu sta se udarili Lina in Anamarija. Zadnja je morala po porazu na poligonu Neo Exatlon zapustiti.

Pred tekmovalci obeh ekip je bil naporen teden, saj jih je čakala tekma za medaljo, člane Triglava pa še prva izkušnja izločitvenega dvoboja. Za medalji, žensko in moško, so se tekmovalci pomerili s časom na povsem novem poligonu, imenovanem Gradbišče.

Pri dekletih so predtekmovanje najbolje opravile Andreja, Lina in Karolina. Karolina z veliko prednostjo pred zasledovalkama. Pri fantih so si finale prislužili Tim, Teo in Jan. Zlasti Jan je progo in metanje na koš opravil v osupljivo kratkem času.

Medaljo je pri ženskah na koncu odnesla Karolina, pri moških pa Tim, ki je mimogrede navdušil s serijo treh zaporednih košev.

Izločitveni dvoboj Anamarije in Line

Na izločitvenem dvoboju sta se pomerili članici rdeče ekipe Anamarija in Lina. Poligon NEO zahteva hitrost. A Anamarija, nekdanja nogometašica, kljub temu ni mogla slediti svoji tekmici.

Lina je bila uspešnejša tudi pri ciljanju. Zmaga na zmago in Lina je premagala Anamarijo s 4:0. Člani Triglava so tako prvič tudi sami občutili, kako je izgubiti sotekmovalca.

Kako se je Anamarija čustveno poslovila od svojih sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

