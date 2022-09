Exatlonovka o svoji bolezni: Zanje sem ostala močna #video

V Exatlonu, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, lahko spremljamo tudi 40-letno Andrejo Košir, ki je v šovu odkrito spregovorila o svoji bolezni multipli sklerozi. Ob ogledu prve epizode so za to izvedeli tudi tekmovalci iz nasprotne ekipe in bili močno presenečeni, obenem pa so bili navdušeni nad njenim pogumom in močno voljo.

Andreja je povedala, da se je bolezen začela kazati, ko se je nekega dne zbudila in ni več videla na levo oko. Kasneje je opravila veliko preiskav in povedala je, da zanjo to ni bilo najprijetnejše. "V bistvu mi je takrat vse padlo v vodo. Vse."

Kljub težki diagnozi je imela pred očmi to, da ima dva otroka. "Vem, da je prizadelo tudi mojo družino, ker v bistvu bolezen ne obstaja, dokler se ne zgodi tebi in tvojim bližnjim. Zdi se mi, da je tudi ostale člane moje družine, še najbolj mojo mami, zelo prizadelo in sem zanje ostala močna."

Andreja se je vse življenje ukvarjala s športom, po diagnozi pa mu je posvetila še več časa. "Še bolj sem se zavedala, da moram ostati močna in nabirati energijo tam, kjer mi ustreza. Grem v hribe, da občutim tisto samoto in tišino, ki me napolni z energijo. Tisti mali vsakdanji dosežki mi veliko pomenijo. Tukaj spoznaš, da je vredno, in vidiš, da je vse lepo, da je življenje lepo. In da se je vredno boriti." Več v zgornjem videu.

Za njeno diagnozo so ob ogledu prve epizode Exatlona, ki je bil del nagrade na tekmi za motivacijo, izvedeli tudi člani rdeče ekipe Triglav. "Andrejin profil me je, ne bom rekla pretresel, ker to ni pošteno do nje. Rekla bom samo, da sem ob tem dobila kurjo polt. Kapo dol, carica. Jaz jo bom zdaj gledala s čisto drugimi očmi," je svoje občudovanje do tekmovalke iz nasprotne ekipe izrazila Teja.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

