V Exatlonu še trije novi tekmovalci #video

Najprej so v ekipi Triglav spoznali 27-letno kineziologinjo Kajo Bajda, v modro ekipo pa je prišel 40-letni vojak Aleš Žontar. Rdeča ekipa je nato dočakala še 25-letnega radijskega voditelja Klemena Kopino.

V nadaljevanju so tekmovalci izvedeli še, da bodo tokrat tekmovali za motivacijsko nagrado. Zmagovalce je čakalo SPA-razvajanje, z masažami in fizioterapijo. Poleg tega jih je zvečer čakal tudi gala večer z ogledom prve epizode letošnjega Exatlona.

Tekma na poligonu Zlata mrzlica se je začela silovito. Najprej je dve zmagi osvojila ekipa Triglava, zatem je sledilo izenačenje ekipe Jadran. A modri kljub svežim silam niso zmogli zdržati tempa. Težave jim je zlasti povzročalo metanje žogic v košaro. Naslednje štiri zmage so kot za šalo pospravili člani Triglava. Med njimi tudi Tim, ki mu je uspelo zmagati kljub temu, da je izgubil čevelj. Prednost rdeče ekipe je bila tako že 6:2.

Večkrat se je že izkazalo, da je Exatlon igra preobratov. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Rdeči so dobili še naslednje tri dvoboje, enega celo novinka Kaja, in se oddaljili z rezultatom 9:5. Zadnjo, odločilno točko je Triglavu priborila Klara, in jasno je postalo, da bo tudi tokrat Triglav ostal neporažen.

Medtem ko je bilo iz barake slišati, da so modri siti porazov, se je ekipa Triglav prepustila razvajanju.

Med spremljanjem prve oddaje druge sezone so veliko novega izvedeli o svojih nasprotnikih. Poleg smeha in navdušenosti so jih prevzela tudi čustva, predvsem ob zgodbi Andreje Košir. Več v zgornjem videu.

