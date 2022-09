Spoznajte novi tekmovalki v Exatlonu #video

Ekipa Triglav bo od zdaj močnejša za Klaro Japelj, ki je stara 24 let in prihaja z Vrhnike. Po poklicu je diplomirana vzgojiteljica, je tudi radijska novičarka, največ časa pa namenja osebnemu trenerstvu. Svojo športno pot je začela s plesom. Ukvarjala se je s "cheerleadingom" in s hip-hopom, bila pa je tudi državna in mednarodna prvakinja.

Je zelo adrenalinski človek in verjame, da bo zdaj lahko svoj adrenalin sprostila v Exatlonu na drugem koncu sveta. "Kamorkoli grem, prinesem sonce, in v Exatlonu ne bo nič drugače," je pred odhodom v Dominikansko republiko povedala o sebi.

Modro ekipo Jadran bo okrepila 19-letna študentka Laura Rozman, ki prihaja iz kraja Rače. Je športna navdušenka, ki se že celo življenje ukvarja s športom. V Exatlon se je podala brez pričakovanj, a bo dala vse od sebe in pokazala, česa je sposobna.

Verjame, da je za svoja leta zelo dobro fizično in psihično pripravljena, kar namerava tudi dokazati. "Naj vas moja leta ne zavedejo. V meni je borka, ki ne popušča," sporoča svojim nasprotnikom v šovu.

Ali bosta dekleti držali obljubo in svojima ekipama pomenili veliko okrepitev, bomo izvedeli v prihodnjih epizodah Exatlona.

