Kaj se je dogajalo v zakulisju prve sezone Exatlona? #video

Po Exatlonu bo vsako soboto zdaj sledila še komentatorska oddaja Exatlon: Brez cenzure, ki jo bo vodila Jasna Kuljaj. Ob sebi bo imela zmagovalca prve sezone Franka Bajca ter nekdanjega Exatlonovca Denisa Porčiča - Chorchypa. Vsi trije se že pripravljajo na novo oddajo, vsem gledalcem pa obljubljajo obilo zabave, nagradne igre, vmes pa bodo razpravljanje začinili tudi s kakšno stavo, kot smo jih v takšnem formatu oddaj na naši televiziji že vajeni.

Jasna pričakuje, da si bodo že v prvi oddaji izbrali svojega favorita, tudi stav se ne boji. A za kaj bodo stavili, še ne vedo. Kot mama v svojih 40. pa najbolj sočustvuje s tekmovalkama, ki pogumno tekmujeta na poligonih na drugem koncu sveta, odrezani od svojih družin. Jasna pravi, da če bi se ona preizkusila na poligonu, bi zagotovo kaj počilo, in da trenutno ni v najbolj fit formi svojega življenja. Zato pa bosta ob njej tudi nekdanja Exatlonovca, ki jima je šport del vsakdana. Chorchyp bi jo z veseljem videl, kako dela vojaške poskoke, pravi.

Iskreno bodo pokomentirali vsakega in vse. Jasno pa tudi zelo zanima, kaj se je dogajalo v zakulisju prve sezone, česar gledalci še ne vedo, sokomentatorja pa ji lahko povesta to iz prve roke. Ali bo dobila odgovor na to vprašanje, preverite v oddaji.

Komentatorska oddaja Exatlon: Brez cenzure bo na Planetu vsako soboto ob 19.45. Bodite z nami.

