Kakšen vpliv ima Exatlon na otroke? #video

V Exatlonu gre za ekstremne napore, ki zahtevajo izjemno fizično in psihično vzdržljivost. Kako vse to ohranjati, medtem ko so poleg vsega vate ves čas uperjene še kamere? To sta povedali nekdanji Exatlonovki Pina Umek in Vanja Štamberger, ki sta danes gostovali v oddaji Jutro na Planetu.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon je pri otrocih in mladih zbudila veliko zanimanja in jih navdušila za poligone ter spodbudila k športu. Na igriščih so začeli postavljati ovire in tekmovati med seboj, kar je izkoristil tudi učitelj športa na osnovni šoli Simona Jenka na Smledniku.

V spodnjem posnetku si oglejte, kako jim lahko skozi poligone pomagamo razvijati motorične sposobnosti in spodbujamo ljubezen do gibanja. O tem smo spregovorili tudi z Gregorjem Starcem, vodjo nacionalnega sistema športnega kartona.

Exatlon bomo v drugi sezoni spremljali od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu. Jutranjo oddajo pa ob 8. uri od ponedeljka do sobote. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.