V ponedeljek se z novo sezono vrača Jutro na Planetu

Oddaja Jutro na Planetu se že v ponedeljek, 29. avgusta, vrača z novo sezono. Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa bosta po zasluženem oddihu znova pozdravila gledalce in gledalke v novi oddaji v živo ter jih povabila na jutranjo kavo v njuni družbi – od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

Oddaja Jutro na Planetu že v ponedeljek vstopa v drugo leto, odkar se lahko gledalke in gledalci zbujajo v družbi voditeljev Suzane Kozel in Taijija Tokuhise, ki jima ob petkih na pomoč priskoči Manja Stević.

Novosti tudi za najmlajše

Poleg prvih novic dneva ter vremenske napovedi oddajo vsak dan zaznamuje nova tema dneva z gosti, stalnica oddaje pa so tudi jutranja telovadba, vklopi s terena ter poučne in aktualne vsebine z vselej zanimivimi sogovorniki. Ekipa nam od ponedeljka do sobote ob 8. uri predstavlja navdihujoče, pa tudi pretresljive osebne zgodbe, za nas izbrska zanimive informacije s področja zdravja in dobrega počutja, ustvarjalci oddaje pa pripravljajo še nekaj novosti, ki jih bodo veseli tudi najmlajši.

"Zelo se veselim spočitih obrazov naše ekipe, ko se bomo znova srečali polni energije in vtisov s poletnih dogodivščin ter bomo s svežim zagonom ustvarjali novo sezono naših oddaj, ki so poučne, včasih resne, drugič sproščene in zabavne, predvsem pa raznolike, tako da lahko praktično vsak najde v njih nekaj zanimivega," pravi Taiji Tokuhisa.

Vsak dan nov ščepec radosti

Tudi Suzana Kozel pritrjuje, da se nadvse veseli novih zgodb, ki jih z zagnano ekipo novinarjev in urednikov že pilijo: "Vsaka ideja potrebuje določeno obdobje, da dozori, in kmalu bo pravi trenutek za to. Jesen nam zagotovo prinaša tudi dogodke, ki nam ne bodo po godu, saj smo del sveta, ki se pogosto ne vrti, kot bi si želeli. Trudili se bomo iskati pozitivne zgodbe, ki nas bodo opogumile ter v naš vsakdan vnesle ščepec radosti."

Prvi rojstni dan Jutra na Planetu

Oddaja Jutro na Planetu z novo sezono praznuje tudi prvi rojstni dan. "Na preteklo leto gledam z velikim ponosom. S Taijijem sva skupaj odvodila več kot 200 oddaj. Iskreno lahko povem, da sem vsako jutro vstala brez težav, četudi je bila za mano neprespana noč, saj moja drugorojenka ni ravno zaspanka. Vsak dan sem se veselila, da bom spoznala nove goste, saj smo pripravljali teme, o katerim sem zagnano brala in se nanje pripravljala. Prepričana sem, da so tudi naši gledalci opazili delo ekipe, ki jo sestavljajo odlični novinarji, uredniki, snemalci in montažerji. Veselim se jeseni, ko bomo premikali meje in osvetlili velike zgodbe," še sklene Suzana.

Oddaja Jutro na Planetu se z novimi temami vrača že v ponedeljek, na Planetu pa jo lahko ujamete od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

