Kaj takšnega se v britanskem šovu še ni zgodilo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, se je zgodilo nekaj, česar gledalci v britanski različici priljubljenega šova še niste videli. Eden od treh ženinov je namreč eksperiment zapustil, še preden je prišel do oltarja in spoznal kandidatko, ki so mu jo izbrali strokovnjaki.

V včerajšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo je eden od ženinov gledalce pustil brez besed. Šest tednov pred poročnim obredom se je 31 let star zavarovalniški posrednik Wayne, ki bi moral za ženo vzeti štiri leta starejšo nepremičninsko agentko Carrie, odločil, da bo eksperiment zapustil.

Še preden je prvič srečal svojo bodočo ženo, ki so mu jo glede na znanstveno potrjeno ujemanje določili strokovnjaki, je Wayne po obisku matičarja ugotovil, da dvomi o uspehu eksperimenta in da je bolj naklonjen tradicionalnemu načinu iskanja partnerja. Poudaril je, da si srčno želi, da bi Carrie njegovo odločitev razumela in spoštovala.

Carrie je novico o njegovi odločitvi posredovala ena od strokovnjakov. Carrie je priznala, da je razočarana, dodala pa: "Vedela sem, da to tveganje obstaja. Ampak v življenju moraš tvegati, četudi te je strah, ker je nagrada za to lahko fantastična. On očitno te nagrade ne bo nikoli deležen, jaz pa posledično prav tako ne."

Gledalce je sicer njegova poteza razdelila na dva pola. Nekateri so ga podprli, saj zagovarjajo dejstvo, da je poroka s popolnim neznancem nespametno dejanje. Drugi pa so njegovo odločitev kritizirali, saj naj bi samo kratil čas kandidatke Carrie. Kaj pa o tem menite vi?

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še dve epizodi priljubljene turške telenovele Prepovedani sadež (Yasak Elma), ki se začenjata ob 18.50 in ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.